صلاحیت پنج هزار کارمند برای خروج از تهران تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابراهیمی عصر یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه نیمه دوم مهرماه سال جاری همایش منطقه‌ای ارتقاء سلامت اداری همزمان در استانهای البرز، قزوین، سمنان و قم به مرکزیت تهران برگزار می شود گفت: اعمال نظارت و مراقبت از زیرمجموعه، آگاه سازی مردم از حقوق خود، شفاف سازی عملکرد دستگاهها و شناسایی پستها و منسبهای فسادخیر از مهمترین محورهای برگزاری همایش است.

وی در مورد آخرین وضعیت انتقال کارکنان از تهران گفت: بر اساس قانون نمی توانیم کارمندی را مجبور کنیم که از تهران منتقل شود زیرا انتقال بنا به پیشنهاد کارکنان دولت است. بر این اساس تا کنون از 115 دستگاه اجرایی 10 هزار نفر ثبت نام کرده اند که صلاحیت پنج هزار نفر تائید شده و چهار هزار نفر منتقل شده اند.

وی افزود: کارکنان منتقل شده باید بدانند که دیگر امکان بازگشت آنها به تهران وجود ندارد و تنها با نظر مساعد دو معاون رئیس جمهور و سازمان درخواست کننده این امکان وجود دارد. البته مقامات هم استثنا هستند و می توانند در صورت ارتقا به تهران مامور شوند.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری تهران در مورد دورکاری کارکنان دولت گفت: دورکاری زیر 6 ماه ممنوع است و کارمندان دورکار کمتر از 6 ماه نمی توانند دورکار شوند و حداکثر دورکاری هم بنا به تصویب کارگروه دورکاری در هر اداره است.

ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس قانون باید 20 درصد خدمات قابل دورکاری در سازمانها دورکار شود که تا کنون سه هزار کارمند در تهران دور کار شده اند.

وی با ارائه آماری از تعداد کارکنان شاغل در تهران گفت: 167 هزار کارمند در تهران مشغول به کار هستند که در 143 هزار پست فعالیت می کنند. همچنین 5/14 درصد کارکنان دولتی قراردادی، 6 درصد شرکتی و 8/7 درصد پیمانی هستند.

ابراهیمی در مورد مصوبه ممنوعیت غذا خوردن کارکنان در ساعت اداری گفت: ممنوعیتی در ناهار خوردن کارکنان نیست ولی طبخ غذا در ادارات ممنوع است و کارمندان باید برای حفظ حقوق ارباب رجوع در ساعت اداری به ارباب رجوع پاسخگو باشند.