تسلط انقلابیون بر بیشتر مناطق سرت / خواهر زاده قذافی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع،"محمد الفیاض" از فرماندهان وابسته به انقلابیون لیبی گفت : انقلابیون مرکز کنفرانسهای سرت را به کنترل خود درآوردند و زمینه برای کنترل کامل سرت فراهم شده است.

وی افزود: ما به مرکز شهر سرت نزدیک شده ایم و ظرف ساعات آتی به آن خواهیم رسید و این بستگی به هماهنگی کامل جبهه های غربی(مصراته) و جبهه شرقی(بنغازی) دارد.

مرکز کنفرانسهای شهر سرت از جمله اهدافی بود که انقلابیون برای رسیدن به آن حملات زیادی انجام داده اند، اما مقاومت نیروهای وابسته به قذافی مانع تصرف آن به وسیله انقلابیون شده بود.

خبر دیگر اینکه انقلابیون بر بیمارستان اصلی سرت و دانشگاه این شهر مسلط شدند.

از سوی دیگر یک مسئول در اتاق عملیات سرت از بازداشت "عبدالرحمن عبدالحمید" خواهر زاده معمر قذافی که قصد خروج به همراه خانواده اش را داشت، خبر داد.

وی افزود عبدالحمید سعی داشت با مدرک جعلی از سرت فرار کند که انقلابیون وی را مورد شناسایی قرار دادند و بازداشت کردند.

"محمد تایناز" در جبهه شهر بنی ولید هم با اشاره به اینکه قذافی کنترل شهر سرت را به طور کامل از دست داده است، افزود: شهر بنی ولید از سه محور شمال، غرب و جنوب تحت محاصره کامل قرار دارد.

از سوی دیگر یک منبع نظامی وابسته به انقلابیون 17 فوریه هم بیان کرد: انقلابیون در حال استقرار نیروهای زیادی در اطراف شهر بنی ولید هستند و پیشرفتهایی در مواضع اطراف شهر به دست آورده اند و در محور شمالی توانسته اند که منطقه تیتینای را پس از سه ساعت درگیری تصرف کنند و به منطقه السوق برسند.