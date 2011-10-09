به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی کرسی‌های آزاداندیشی را که در روزهای اول برگزار شده است شبیه مناظره دانست و ادامه داد: کرسی‌های آزاداندیشی با تأکید مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور شکل گرفت و در سال 88 مجوز برگزاری آن بدون ابلاغ آیین‌نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارائه شد.

وی اظهار داشت: پس از برگزاری اولیه کرسی‌های آزاداندیشی، آیین‌ نامه کرسی‌های آزاداندیشی طی 5 ماه آماده و به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد.

وی از اختصاص بودجه فرهنگی دانشگاه‌های کشور برای تقویت کرسی‌های آزاداندیشی خبر داد و گفت: ضمن اینکه هیئت‌هایی در دانشگاه‌ها برای حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی به وجود آمد، برای تأمین منابع مالی از معاونت علمی ریاست جمهوری نیز کمک‌های مالی دریافت شد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، به برگزاری حدود هزار کرسی آزاداندیشی اشاره کرد و افزود: موضوع 70 درصد از کرسی‌های برگزار شده مباحث علمی همچون جنبش نرم ‌افزاری، نهضت تولید علم، بومی ‌سازی و علوم انسانی بوده و 30 درصد مابقی در حوزه مسایل سیاسی و روز بوده است.

خواجه ‌سروی موضوعاتی همچون مسائل روز کشور و جهان از جمله بیداری اسلامی، بحث‌های انرژی هسته‌ ای و عفاف و حجاب را از دیگر مباحث مطرح شده در کرسی‌های آزاد اندیشی دانشگاه‌ها اعلام کرد.

وی دانشگاه‌ امیرکبیر را نخستین دانشگاهی معرفی کرد که کرسی‌های آزاداندیشی در آن برگزار شده است و پس از آن دانشگاه‌ تهران را در رتبه بعدی قرار داد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تأکید کرد که برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در مراحل اولیه است و به هیچ وجه قانع ‌کننده نیست.



وی آموزش دست ‌اندرکاران کرسی‌های آزاداندیشی را مهم اعلام کرد و خبر از آغاز آموزش مجریان و دست اندرکاران کرسی‌های آزاداندیشی در مناطق پنج گانه فرهنگی کشور درهفته جاری داد.

خواجه ‌سروی به تفکیک بودجه فرهنگی از رفاهی در وزارت علوم اشاره کرد و اولویت اول پرداخت و تخصیص بودجه را کرسی‌های آزاداندیشی اعلام کرد.

وی عدم استفاده از ظرفیت اساتید در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را یکی از مشکلات برگزاری این کرسی‌ها معرفی کرد و گفت: استادان باید در کرسی‌های آزاداندیشی به عنوان داور حضور داشته باشند، حضور آنها به عنوان یک امتیاز در آیین‌ نامه ارتقا تلقی می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم به برگزاری جلسه ‌ای با رؤسای دانشگاه‌ها برای رفع موانع احتمالی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: در این جلسه رؤسای دانشگاه‌ها با کرسی‌های آزاداندیشی بیشتر آشنا می‌شوند و از آنها خواسته می‌شود که زمینه اجرای این کرسی‌ها را در دانشگاه‌ها فراهم کنند.

وی از برگزاری نشست مشترک معاونین فرهنگی دانشگاه‌ها و نمایندگان وزیر علوم در هیئت‌های نظارت در روز 27 مهرماه خبر داد و هدف از برگزاری این نشست را نظارت و عملکرد گذشته، رفع موانع موجود و بررسی پیشرفت کار اعلام کرد.