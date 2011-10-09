افزایش شعبه های پست بانک در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا شهبازی ظهر یکشنبه در جریان دیدار با مدیرعامل پست بانک ایران و هیئت همراه با بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه مجموعه بانکی استان در طول یکسال اخیر همکاری و هماهنگی خوبی با سایر ادارات و سازمان ها به ویژه مجموعه مرتبط با بخش تولید و صنعت داشته است که انتظار می رود این میزان همکاری در ادامه راه نیز مورد توجه باشد.

وی با تقدیر از سیستم بانکی به دلیل کمک به ایجاد اشتغال پایدار در استان کردستان اظهار داشت: هرچند سیستم بانکی به تنهایی مسئول ایجاد اشتغال نیست اما نباید فراموش کرد که یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در این عرصه مساعدت بانک ها با تولید کنندگان و صنعتگران است .

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیران پست بانک توصیه کرد: با توجه به شرایط موجود استان نباید ملاک ارائه خدمات بخصوص در کردستان تنها برآورد میزان سود باشد زیرا خدمت به اقشار ضعیف و کم درآمد روستایی فراتر از محاسبات سود و زیان بانکی است .

استاندار کردستان وصول معوقات و مطالبات بانکی از برخی افراد و برخورد با کسانیکه منابع بانکی را با انواع ترفندها اخذ و حاضر به باز پسدهی آنها در موعد مقرر نیستند ضروری دانست و افزود: نباید فراموش کرد که منابع و سرمایه بانک ها همان سرمایه ها مردم بوده لذا مدیران بانکی باید در این خصوص قاطعانه و در دفاع از حقوق مردم تلاش کنند .

پیش از سخنان استاندار کردستان دکتر محمد حسین محبیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک کشور از برنامه ریزی مدیران این بانک جهت تقویت بعد نظارتی این مجموعه خبر داد و یادآور شد: باید جهت ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به مردم، زیرساخت های مخابراتی استان بیش از پیش تقویت شود.

وی از آمادگی افزایش فعالیت های پست بانک در استان کردستان خبر داد و گفت: پست بانک آمادگی لازم را برای توسعه فعالیت های کاری خود در مناطق شهری و روستایی استان کردستان را دارد.