گسترش حاشیه نشینی در کلانشهر کرج با ایجاد شهرهای اقماری

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم ابراهیم زاد ظهر یکشنبه در نشست علمی- تخصصی حاشیه نشینی، نظم و امنیت در کرج، اظهار داشت: تا مدتی پیش که البته هنوز هم ادامه دارد، بسیاری از مردم، کلانشهر کرج را به واسطه نزدیکی به تهران برای سکونت انتخاب می کردند اما اکنون خود این شهرستان پایگاههای رقابتی در شهرهایی مثل هشتگرد و محمدشهر ایجاد کرده است .

وی با بیان اینکه این شهر در مقایسه با سالهای57،56 رشد کمی بسیاری را شاهد بوده تصریح کرد: اما در حوزه کیفی و فرهنگی اصلا از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است .

وی بزههایی همچون سرقتهای سازمان یافته، فحشا، رشد بی بند و باری و... را از تبعات سوء حاشیه نشینی عنوان و گفت: چنانچه این پدیده کنترل نشود آثار مخربی دارد و به فاجعه می انجامد .

یزدانی با اشاره به اخبار فراوانی که روزانه از وقوع حوادث در کرج به گوش می رسد، این موضوع را یکی از تبعات حاشیه نشینی برشمرد و بیان داشت: ناامنی های اجتماعی و تربیتی از تبعات حاشیه نشینی است .

لزوم تدوین استراتژیی های رفتاری در موضوع حاشیه نشینی

وی افزود: ما در حوزه مطالعات رفتاری مکلف به اتخاذ استراتژی در این خصوص هستیم و با تدوین آن در سطح استان می توان از آثار سوءاین پدیده در آینده جلوگیری کرد .

حاشیه نشینی، چربی دور شکم

وی حاشیه نشینی را به چربی دور شکم تشبیه کرد که در صورت بی توجهی و عدم کنترل، فرد را از حرکت و پویایی باز داشته و زمینه ساز بیماریهای متعددی می شود .

وی ادامه داد: این پدیده باعث می شود در همه ابعاد به ویژه در ایجاد امنیت اجتماعی باز بمانیم.

یزدانی که سخنرانی خود در خصوص حاشیه نشینی با موضوع فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت شروع کرد از حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب که سیستم اجتماعی را مختل می کند یاد کرد و افزود: باید عوامل موثر در ایجاد این پدیده را شناسایی کنیم .

وی با بیان اینکه نقاط ضعف و قوت از عوامل درونی پدیده حاشیه نشینی است، گفت: عوامل بیرونی آن چیزی است که از آن به عنوان تهدیدها و فرصتها نام می بریم .

استاد دانشگاه شهید رجایی تهران یکی از دلایل حاشیه نشینی را وضع قوانین بدون داشتن پشتوانه اجرایی لازم عنوان کرد و افزود: متاسفانه حاشیه نشینی بسیاری از ابعاد زنگی را تحت شعاع قرار می دهد.

یزدانی در خاتمه این پرسش را مطرح کرد که آیا زیرساختهای اطلاعاتی لازم برای شناسایی فرصتها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت در موضوع حاشیه نشینی وجود دارد ؟

ایرانی امن برای همه

همچنین در بخشی از این نشست علمی سرهنگ غیاث نژادیان عضو اتاق فکر معاونت آموزش فا الف استان تهران با اشاره به اینکه 26 نهاد در حوزه حاشیه نشینی فعالیت می کنند تا از رشد این پدیده جلوگیری شود، تصریح کرد: آموزش نیروهای انتظامی باید به گونه ای باشد که همه جای ایران برای مجرمین ناامن و برای مردم امن شود .

نشست علمی، تخصصی حاشیه نشینی نظم و امنیت در پنجمین روز از هفته ناجا به همت دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی با همکاری مرکز مشاوره ناجا و دانشگاه آزاد واحد کرج درسالن ابن سینای تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد .

در این نشست اساتید و دانشجویان دانشگاه، جانشین فرمانده انتظامی استانهای تهران و البرز و جمعی از مسئولان نیروی انتظامی، کمیته امداد، آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاههای آزاد، پیام نور و.. حضور به هم رسانده بودند .