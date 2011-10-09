ارتقای امکانات منطقه "مسجد سی" ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه شهردار فیروزکوه از پروژه های عمرانی شهرداری بازدید کرد که این بازدید شامل بررسی روند آسفالت کوچه ها، روکش و لکه گیری آسفالت خیابانها، سرکشی به روند اجرای کمربند سبز ورودی شهر، بررسی وضعیت ساختمان آتش نشانی و بازدید از روند خدمت رسانی به مردم منطقه محروم "مسجد سی" بود.

در این بازید، حسین حیدری با بیان اینکه مردم منطقه محروم "مسجد سی" به عنوان ولی نعمتان ما باید از امکانات رفاهی

مناسبتری برخوردار شوند، گفت: بلافاصله پس از بازدید چند هفته پیش از منطقه محروم مسجد سی، دستور خدمت رسانی ویژه این محله به واحدهای عمران، زیبا سازی و خدمات شهر صادر شد.

وی افزود: در مرحله اول، خیابان ورودی مسجد سی به سمت امامزاده بی بی تعویض شده و خیابانی با شیب مناسب خاک برداری و زیر سازی شد و همزمان با این کار، نهر در جا در مسیر آبهای سطحی ایجاد شد.

شهردار فیروزکوه ادامه داد: همچنین پله های موجود در این منطقه، ترمیم و بازسازی شدند و نرده هایی در مناطق با شیب تند برای جلوگیری از سُر خوردن اهالی در مواقع بارندگی نصب می شود.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که بافتهای فرسوده و متروکه این محله، مشکلاتی را برای اهالی ایجاد کرده بود، برای بهسازی وضعیت بهداشتی منطقه، ساماندهی محل منازل متروکه در دستور کار قرار گرفت، که در حال حاضر مراحل قانونی و طی موارد قانونی آن انجام گرفته است.

لایروبی کلیه رودخانه های سطحی شهر فیروزکوه برای اولین بار

همچنین شهردار فیروزکوه، با اعلام خبر لایروبی کلیه رودخانه های سطحی شهر فیروزکوه برای اولین بار در تاریخ شهرداری بیان کرد، که مقدمات لایروبی انهار محله مسجد سی آغاز شده است.

حیدری در این بازدید، ضمن دیدار با شهروندان فیروزکوه، از مسائل و مشکلات شهری مطلع شده و به مسئولان واحد های عمران و زیبا سازی برای انجام موارد مطرح شده دستورات لازم را داد و در نهایت دستور تعجیل در انجام پروژه های عمرانی و رفاهی فیروزکوه و مناطق مختلف آن داده شد.