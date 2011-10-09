به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم بازگشایی اولین اولین دبستان پسرانه هوشمند قم، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ کلاس مدارس ناحیه یک قم مجهز به پرده دیتا و سیستم رایانه شده است و در سال جاری نیز ۲۵۰ مدرسه دیگر قم هوشمند خواهد شد که هم اکنون مقدمات این کار در دست اقدام است.
وی گفت: امروزه یکی از ابزارهایی که در امر آموزش به ما کمک میکند استفاده از سیستم رایانهای در مباحث علمی و تجربی است که تلاش میشود تمام کلاسهای مدارس استان به رایانه مجهز شوند.
مدیر کل آموزش و پرورش قم ابراز داشت: یک ساعت قبل از سخنرانی خود از همکاران درخواست میکنم در رابطه با موضوع سخنرانی از اینترنت تحقیق و برای بنده آماده کنند.
وی ادامه داد: در گذشته هنگامی که یک روحانی در مجلسی میخواست سخنرانی کند با خود چهار و پنج کتاب در رابطه با آن موضوع حمل میکرد اما امروزه با پیشرفت علم و تجهیزات اینکار آسانتر شده است، میتوان با استفاده از اینترنت، نرم افزار و تجهیزات مدرن از بهترین تجربیات دیگران استفاده کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش قم افزود: مدارس، اداره کل و ادارات و نواحی آموزش و پرورش استان قم به سه نسبت مساوی به سیستمهای نوین مجهز خواهند شد.
امین جعفری با اشاره به اینکه کل کتاب مقطع اول ابتدایی در سال جاری تغییر کرده است، اضافه کرد: معلمان مقطع اول ابتدایی میتوانند از کتاب راهنمای درس اول دبستان که کتاب آن در مدارس موجود است و همچنین میتواند از سایت وزارت آموزش و پرورش نیز استفاده کنند.
دانش آموزان اول دبستان تکلیف خانه ندارند
وی با بیان اینکه دانش آموزان کلاس اول دبستان دیگر تکلیف خانه نخواهند داشت، اظهار داشت: قانون سال جاری اینگونه است که در مقطع اول دبستان هیچ تکلیفی برای خانه به دانش آموزان داده نشود، دانش آموزان دارای کتاب کار هستند که در سر کلاس آن را انجام میدهند.
مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت: دانش آموزان ابتدایی امانتهای هستند که در آینده زمینه ساز حکومت اصلی مهدی(عج) خواهند بود بنابراین در حفظ و تربیت این امانتها باید تلاش و کوشش کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان قم از راه اندازی ۲۵۰ مدرسه هوشمند در قم در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم بازگشایی اولین اولین دبستان پسرانه هوشمند قم، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ کلاس مدارس ناحیه یک قم مجهز به پرده دیتا و سیستم رایانه شده است و در سال جاری نیز ۲۵۰ مدرسه دیگر قم هوشمند خواهد شد که هم اکنون مقدمات این کار در دست اقدام است.
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