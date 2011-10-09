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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

رمضانی:

تاکسیهای حمل و نقل دانش آموزان بر چسب ویژه دریافت می کنند

تاکسیهای حمل و نقل دانش آموزان بر چسب ویژه دریافت می کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندر بوشهر گفت: جهت ساماندهی تاکسیهای ویژه حمل و نقل دانش آموزان، برچسب ویژه حمل و نقل دانش آموز در اختیار رانندگان این تاکسیها قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه ساماندهی سرویس مدارس بوشهر افزود: خودروهایی که مورد تأیید این کارگروه باشند اعم از تاکسی و غیر تاکسی دارای برچسب مخصوص خواهند شد.

وی اظهارداشت: از خانواده ‌های دانش آموزان می خواهیم جهت حفظ سلامت فرزندان خود انحصارا از این خودروها استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندر بوشهر گفت: رانندگانی که مایل به جابه جایی دانش آموزان هستند باید توسط مدیران مدارس به شرکت‌هایی که سازمان تاکسیرانی بندر بوشهر تعیین کرده است معرفی شوند و در صورت تأیید صلاحیت، مجوز فعالیت را دریافت ‌کنند.

رمضانی افزود: همه خودروهایی که به جابه جایی دانش آموزان می ‌پردازند موظف به رعایت ظرفیت استاندارد سرنشین هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پلیس راهور طبق قانون با راننده متخلف برخورد می ‌کند.

کد مطلب 1428452

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