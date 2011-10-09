تاکسیهای حمل و نقل دانش آموزان بر چسب ویژه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه ساماندهی سرویس مدارس بوشهر افزود: خودروهایی که مورد تأیید این کارگروه باشند اعم از تاکسی و غیر تاکسی دارای برچسب مخصوص خواهند شد.

وی اظهارداشت: از خانواده ‌های دانش آموزان می خواهیم جهت حفظ سلامت فرزندان خود انحصارا از این خودروها استفاده کنند .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندر بوشهر گفت: رانندگانی که مایل به جابه جایی دانش آموزان هستند باید توسط مدیران مدارس به شرکت‌هایی که سازمان تاکسیرانی بندر بوشهر تعیین کرده است معرفی شوند و در صورت تأیید صلاحیت، مجوز فعالیت را دریافت ‌کنند .