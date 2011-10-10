  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

دوره تخصصی پرورش گوسفند داشتی در بوئین زهرا برگزار شد

دوره تخصصی پرورش گوسفند داشتی در بوئین زهرا برگزار شد

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: دوره فنی و حرفه ای پرورش گوسفند داشتی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر به منظور آشنایی دامداران با پرورش علمی دام روز دوشنبه یک دوره فنی و حرفه ای ویژه پرورش گوسفند داشتی در بوئین زهرا برگزار شد. 
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در مراسم آغاز این دوره گفت: پرورش گوسفند یکی از زیر شاخه های اصلی صنعت دامپروری و گوشت گوسفند و فرآورده های لبنی آن در سبد غذایی مردم  جایگاه مهمی دارد و توجه به پرورش دام امری ضروری است.
 
مرتضی شعبان نژاد افزود: جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تامین کننده امنیت غدایی و مدیریت پرورش دام در کشور در صدد است تا با آموزش دامداران بتواند موجب افزایش کمی و کیفی تولیدات این بخش را ممکن کند.
 
وی اظهارداشت: با  آموزش بهره برداران عملکرد تولید بهبود یافته و با جلوگیری از افزایش بی رویه دام و حتی کاهش تعداد آن در روستا، سبب افزایش در آمد دامدار شده و از تخریب منابع طبیعی و مراتع روستایی هم جلوگیری شود.
 
شعبان نژاد تصریح کرد: در این دوره، آموزش های کاربردی لازم از طرف کارشناس دامپروری و دامپزشک متخصص در خصوص اصول نگهداری دام، جایگاه مناسب دام، مدیریت پرورش، تغذیه صحیح دام، مرتعداری و راهکارهای حفظ پایدار مرتع، روش های اصلاح نژاد، بهداشت و بیماریهای شایع در منطقه به مدت شش روز به  بهره برداران آموزش داده می شود.
 
در شهرستان بوئین زهرا 450 هزار راس دام سبک وجود دارد.
کد مطلب 1428453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها