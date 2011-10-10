دوره تخصصی پرورش گوسفند داشتی در بوئین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به منظور آشنایی دامداران با پرورش علمی دام روز دوشنبه یک دوره فنی و حرفه ای ویژه پرورش گوسفند داشتی در بوئین زهرا برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در مراسم آغاز این دوره گفت: پرورش گوسفند یکی از زیر شاخه های اصلی صنعت دامپروری و گوشت گوسفند و فرآورده های لبنی آن در سبد غذایی مردم جایگاه مهمی دارد و توجه به پرورش دام امری ضروری است.

مرتضی شعبان نژاد افزود: جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تامین کننده امنیت غدایی و مدیریت پرورش دام در کشور در صدد است تا با آموزش دامداران بتواند موجب افزایش کمی و کیفی تولیدات این بخش را ممکن کند.

وی اظهارداشت: با آموزش بهره برداران عملکرد تولید بهبود یافته و با جلوگیری از افزایش بی رویه دام و حتی کاهش تعداد آن در روستا، سبب افزایش در آمد دامدار شده و از تخریب منابع طبیعی و مراتع روستایی هم جلوگیری شود.

شعبان نژاد تصریح کرد: در این دوره، آموزش های کاربردی لازم از طرف کارشناس دامپروری و دامپزشک متخصص در خصوص اصول نگهداری دام، جایگاه مناسب دام، مدیریت پرورش، تغذیه صحیح دام، مرتعداری و راهکارهای حفظ پایدار مرتع، روش های اصلاح نژاد، بهداشت و بیماریهای شایع در منطقه به مدت شش روز به بهره برداران آموزش داده می شود.

در شهرستان بوئین زهرا 450 هزار راس دام سبک وجود دارد.