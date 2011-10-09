سه هزار میلیارد تومان تسهیلات به صادر کنندگان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فتح اله کرمانشاهی ظهر یکشنبه در دومین همایش ملی بادام با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات به صادر کنندگان یکی از مشکلات عمده صادرات در کشور است، اظهار داشت: ظرفیت وام دهی به صادرات در سیاستهای عملیاتی بانک مرکزی 170 هزار میلیارد ریال بوده است .

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته سهم تسهیلات صادرات هشت درصد افزایش داشته، بیان داشت: سهم تسهیلات صادرات در سال گذشته 130 هزار میلیارد ریال بوده است.

معاون کمکهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صادرات محور توسعه در کشور است، اذغان داشت: باید توسعه صادرات دغدغه تمامی دستگاه های اجرای در کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه به صادر کنندگان چهار هزار میلیارد ریال بدهکار هستیم، بیان داشت: در سال گذشته هشت هزار صادر کننده در سامانه وزارتخانه ثبت نام انجام داده اند که یک هزار و 500 صادر کننده ملی و استانی را شامل می شود.

فتح اله کرمانشاهی با بیان اینکه قرار بر این شد که از فروش اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه بدهکاری صادر کنندگان پرداخت شود، تاکید کرد: در آینده نزدیک یک هزار میلیارد ریال فارغ از فروش اموال وزارتخانه در پرداخت بدهکاری صادر کنندگان دریافت می شود و به صادر کنندگان پرداخت می شود .

معاون کمکهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: 50 میلیارد تومان فردا به صادر کنندگان پرداخت می شود و پرونده پرداخت جایزه های سال 88 نیز در حال پیگیری است.