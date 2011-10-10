به گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیمی از تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیهکنندگی سید حسین حسینی به پایان رسیدهاست. تدوین همزمان این مجموعه را وحید بیطرفان به تازگی آغاز کرده است.
تصویربرداری درحال حاضر در پارک ساعی ادامه دارد. هم اکنون زیبا بروفه، سام درخشانیو امیر غفارمنش جلو دوربین قرار دارند. همچنین مرتضی شفیع به عنوان آهنگساز "مثل شیشه" انتخاب شده است.
فقیهه سلطانی، حسن جوهرچی، هاله میرهادی، وحید شیخزاده و... دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند که به سفارش شبکه اول سیما و پلیس مواد مخدر ناجا تولید میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: وحید حسنزاده، مدیر تصویربرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری و مدیر تولید: مجتبی برهانی زاده، جانشین تولید: فریبرز پاخیزیان، طراح صحنه و لباس: مسعود اوسطی، برنامه ریز: حبیب قلیزاده، دستیار اول کارگردان: مهدی برگ نیل، تدوین: وحید بیطرفان، موسیقی: مرتضی شفیعی، جانشین تهیهکننده: سعید علیجانی.
نظر شما