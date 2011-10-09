به گزارش خبرگزاری مهر، سوره مهر تصمیم دارد در دور جدید طرح مذکور و بعد از توزیع «دا» در سوپر مارکت‌ها، دو رمان «شطرنج با ماشین قیامت» نوشته حبیب احمدزاده و «شاه بی شین» نوشته محمدکاظم مزینانی را نیز در سوپرمارکت‌ها عرضه کند.

کتاب «شطرنج با ماشین قیامت» به شخصیت یک رزمنده بسیجی جوان در قالب شخصیت اصلی داستان پرداخته است که طی عملیاتی محرمانه پیرامون یافتن محل استقرار رادار فرانسوی سامبلین با افراد و شخصیت‌هایی درگیر و به همین واسطه با همرزمش پرویز آشنا می‌شود. این رمان توسط « پال اسپراکمن»، استاد دانشگاه راجرز آمریکا، ترجمه و توسط انتشارات مزدا در آمریکا منتشر شده است.

همچنین «شاه بی شین» نیز که در نخستین جشنواره داستان انقلاب جزو آثار برگزیده معرفی شد، رمانی بر اساس زندگی محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران است. قصه این رمان از بیماری شاه آغاز شده و سپس با نگاهی به گذشته، از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا از زبان وی روایت می‌شود.

در طرح عرضه کتاب در سوپرمارکت‌ها، هر کتاب، بعد از یک دوره زمانی عرضه، تعویض شده و جای خود را در فروشگاه‌های محلات به کتاب دیگری می‌دهد. بعد از عرضه کتاب «دا»، که به نوعی دوره آزمایشی اجرای طرح عرضه کتاب در سوپرمارکت‌ها بود، اجرای این طرح چند ماه متوقف شده بود که دلیل آن فراهم شدن امکانات لجستیکی اعلام شده است.