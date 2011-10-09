طلاب باید خود را در مقام موعظه شنیدن قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: در گذشته حوزه‌های علمیه بزرگان و علما خود را در معرض و مظان موعظه قرار می‌دادند و بیان شده است که شیخ انصاری با وجود آنکه از اعاظم حوزه و زعمای دوران خویش بود در محضر شاگردش موعظه گوش می‌داد.



سنت موعظه شنیدن در حوزه رواج یابد



وی ادامه داد: پیامبر(ص) از جبرئیل می‌خواست که او را موعظه کند و این سنت حسنه باید در حوزه‌های امروز هم رواج یابد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از امام حسین(ع) تصریح کرد: امام حسین(ع) در این روایت می‌فرماید من طوری شب گذشته را صبح کردم در حالی که خدا بر اعمالم ناظر بود، مرگ به دنبال من و قیامت در پیش رویم و حساب و کتاب الهی در انتظار من است و من در گرو عملم هستم.



وی اضافه کرد: در قیامت دوستی‌ها و روابط به درد انسان نخواهد خورد و هرکسی نتایجی به دست می آورد که سرانجام اعمال اوست.



همه مدیون خون شهدا هستیم



واعظی با بیان اینکه جامعه اسلامی امروز مدیون خون شهدا و امام راحل است اظهار داشت: دغدغه همیشگی ما این بوده و هست که پاسدار خون شهدا باشیم تا در قیامت در محضر آنان شرمنده نباشیم.



نگاه اسلام به مسئولیت‌ها



وی تاکیدکرد: مسئولیت سنگینی در نظام اسلامی بر دوش همه ما قرار دارد و ما مدیون کسانی هستیم که عاشقانه خود را فدای اسلام و انقلاب کردند زیرا از دید اسلام قبول مسئولیت در هر سطحی جز باری بر دوش نیست.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خطاب به حجت الاسلام مریجی، رئیس جدید این دانشگاه تصریح کرد: انتظار از شما این است که به یک چشم به دانشگاه و چشم دیگر به موسسه امام رضا(ع) و فعالیت‌های حوزوی این موسسه نگاه کنید زیرا این موسسه هم تازه تأسیس است و نیازمند اهتمام ویژه است.



رشته‌ها و گرایشات مدرسه معصومیه توسعه یابد



وی بیان داشت: مدرسه معصومیه که مخصوص خواهران است هم نیازمند توسعه رشته‌ها و ایجاد رشته‌های جدید است و باید خروجی‌هایی داشته باشد که برای نظام مفید هستند.

