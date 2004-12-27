دانشجويان 1200 كاريكلماتور را به مسابقه گذاشتند

به گزارش خبرگزاري مهر ، امير صحافي دبير جشنواره رسيدن بيش از 1200 كاريكلماتور از 60 دانشجوي شركت كننده را قابل توجه دانست.

ابوالفضل زرويي نصير آباد و مهدي فرج اللهي، داوري اين جشنواره را بر عهده داشتند و نفرات برگزيده به شرح زير معرفي شدند.

مقام اول : محمد جواد شاه مرداني دانشجوي فلسفه اسلامي دانشگاه اصفهان



مقام دوم : مشتركا"

- شاهين احمدي شاد

- مونا زنده دل، دانشجوي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

مقام سوم : مشتركا"

علي زارع، دانشجوي مهندسي برق شيراز

علي رضايي آبادچي، دانشجوي مهندسي پزشكي دانشگاه شاهد

در پايان دبير جشنواره از تمامي دست اندركاران جشنواره داوري دانشگاه شاهد ( دانشگاه ميزبان ) انتشارات شكروي كه چاپ كتاب آثار برگزيده جشنواره را بر عهده دارد، ماهنامه گل اقا قدرداني كرد.

لازم به ذكر است جوايز برگزيدگان از طريق پست ارسال مي گردد.