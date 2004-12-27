دانشجويان 1200 كاريكلماتور را به مسابقه گذاشتند

به گزارش خبرگزاري مهر ، امير صحافي دبير جشنواره رسيدن بيش از 1200 كاريكلماتور از 60 دانشجوي شركت كننده را قابل توجه دانست.
ابوالفضل زرويي نصير آباد و مهدي فرج اللهي، داوري اين جشنواره را بر عهده داشتند و نفرات برگزيده به شرح زير معرفي شدند.
مقام اول : محمد جواد شاه مرداني دانشجوي فلسفه اسلامي دانشگاه اصفهان
مقام دوم : مشتركا"
- شاهين احمدي شاد
- مونا زنده دل، دانشجوي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
مقام سوم : مشتركا"
علي زارع، دانشجوي مهندسي برق شيراز
علي رضايي آبادچي، دانشجوي مهندسي پزشكي دانشگاه شاهد
در پايان دبير جشنواره از تمامي دست اندركاران جشنواره داوري دانشگاه شاهد ( دانشگاه ميزبان ) انتشارات شكروي كه چاپ كتاب آثار برگزيده جشنواره را بر عهده دارد، ماهنامه گل اقا قدرداني كرد.
لازم به ذكر است جوايز برگزيدگان از طريق پست ارسال مي گردد.
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