حافظ متعلق به بشریت است

گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق صلاحی افزود: برخی از افراد هستند که سعه وجودی آنها متعلق به زمان و مکانی است که زیست می‌کنند اما عده ای هم هستند که وجودشان زمان و مکان نمی‌شناسد و حافظ در این دسته قرار می گیرد. باید دید چه می شود که هنوز دیوان حافظ در کنار مقدس‌ترین کتب مذهبی در جوامع اسلامی جایگاهی ویژه دارد. چرا نام حافظ با تقدس خاصی همراه است و فرهنگ تفال به دیوان حافظ در کنار تفال به قرآن جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما دارد.

وی تاکید کرد: حافظ همان طور که خودش می گوید حافظ قرآن است. اولین شاعر این نظام هستی خود خداوند است. انسان و ملائک و آسمان و زمین و طبیعت و... اینها از یک فضای آهنگین خاصی برخوردارند حافظ توانست با عمق جان این فضای آهنگین قرآن و طبیعت را درک و به اشعار خود وارد کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: حافظ به مفاهیم قرآنی پرداخت بعضی از آیات را داخل ابیات خود وارد کرد و نگاه ویژه ای به قصص قرآنی داشت و اقتباس وی از قرآن نشانه این است که حافظ از عمق وجودش با قرآن و وحی و کلام الهی ارتباط عمیقی دارد این رنگ خدایی که حافظ به کارش داشت موجب شد وی ارتباط بسیار خوبی با دیگران برقرار کند.

صلاحی تاکید کرد: معتقدیم هرکس سخن از قرآن می گوید به بشریت تعلق دارد و بنده اعتقاد شخصی دارم حافظ بهره های زیادی از قرآن برده است، دیوان حافظ سهل و ممتنع است و هر کسی لذت خودش را می‌برد، هر کسی با خواندنش احساس می کند آن را فهمیده است. از سوی دیگر ممتنع است و اینکه حافظ عمیقا چه گفته نیاز به یک داشتن یک بصیرت خاصی است.

وی با ذکر خاطره ای از سفر به گرجستان گفت: در این کشور دیوان و اشعار حافظ علاوه بر آنکه در کنار اشعار خیام و رودکی و مولوی رونق خاصی دارد اما هنوز افراد سنتی و قدیمی وقتی دختر را به خانه بخت می‌فرستند در کنار لوازم زندگی دیوان نفیسی از حافظ هم همراه او می‌فرستند. در عین حال که جامعه یک جامعه مذهبی مسیحی است.

صلاحی گفت: دلیل عمده‌ای که امروز در هندوستان و در کشورهای عضو اکو کشورهایی که ایران نه در آنجا حضور فیزیک داشته و نه جزئی از جغرافیای سیاسی و تاریخ و فرهنگ این کشور بوده اند، حافظ حضور دارد، مثل کشورهای اروپایی به این دلیل است که حافظ توانست با فطرت درونی انسانها ارتباط برقرار کند، او بی تملق است و برای کسی سخن نمی گوید برای دل خودش شعر می گوید، آن هم دلی که نورانی بوده و جلای خدایی دارد.

وی اضافه کرد: حافظ پژوهان تاکنون داخل کشور متمرکز بوده اند یک تلاشی که به همت وزارت ارشاد، کتابخانه ملی و شعبه فارس کتابخانه ملی و همچنین بنیاد فارس شناسی دارد صورت می گیرد این است که بعد از همایش در شیراز، ارتباطی با رایزن فرهنگی ما در هندوستان برقرار شود و نتیجه به این برسد که بخشی از پژوهشهای حافظ در هندوستان هم پیگیری شود از طرف دیگر باید در کشورهای هم زبان ما که حافظ را می شناسند نشستهای علمی مشترک برگزار و حافظ را بیشتر معرفی کرد.

صلاحی با اشاره به برگزاری یادروز حافظ بیان کرد: خروجی این برنامه ها نباید تنها همایش باشد بلکه لازم است با موضوعیت یادروز، کار گروه هایی تشکیل بشوند سازمانها و نهادهای درون یا برون مرزی باید با هم مرتبط شوند خروجیها را منظم کنند. هم افزایی داشته باشند تا بیشترین بهره برداری را بعد از همایش داشته باشیم عناوین پایان نامه های دانشجویی از اینجا بیرون می آید، کرسیهای هم اندیشی تعامل و همکاری بین دستگاه و نهادها و سازمانها اتفاق می افتد کتابخانه ملی هم اعلام آمادگی می کند برای ترویج این فرهنگ در داخل و خارج کشور از طرحهای محوری حمایت کند.