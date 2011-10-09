به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی امروز در جلسه هم اندیشی مدیران اتاق های تعاون و وزارت، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در سند چشم انداز ایران 1404 سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید به 25 درصد افزایش یابد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، 15درصد بازار سرمایه باید سهم بخش تعاون باشد.

دوستعلی تصریح کرد: واگذاری شرکت ها به یک فرد نه تنها خصوصی سازی نیست بلکه مانع از عدالت گستری در اقتصاد می شود، بنابراین خصوصی سازی با رویه عدالت گستری، واگذاری بنگاه ها به بخش تعاون است که در این زمینه نیز تاکیدات قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: حاکمیت حق دخالت در حوزه تعاون و بخش خصوصی را ندارد، بلکه نقش حکومت ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت های این دو بخش است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه نقش نظارتی دولت در حوزه تعاون و خصوصی را نباید فراموش کرد، بیان داشت: در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه به عدم دخالت دولت در این حوزه ها اشاره شده است ولی این مساله نافی عدم نظارت دولت نیست.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعامل بین دولت و بخش تعاون را به نفع این حوزه دانست و گفت: دولت با بخش تعاون و بخش خصوصی رقابت ندارد بلکه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا این دو حوزه رشد و اعتلای خود را در اقتصاد داشته باشند.