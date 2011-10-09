به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز یکشنبه در دومین گردهمایی بزرگ دست‌اندرکاران نظام سلامت با محوریت جهاد اقتصادی در نظام سلامت بکه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای کاهش پرداخت مردم بر هزینه‌های سلامت گفت: به نظر می‌رسد لازم است با استفاده از اهرمهای مختلف اعتباری به عنوان جهاد اقتصادی در این زمینه فعالیتهای جدی ‌تر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه 2.5 درصد جمعیت در معرض هزینه‌های فاجعه بار سلامت قرار دارند، افزود: لازم است با اختصاص اعتبارات خاص در جهت کاهش این میزان تلاش کرد. به طور متوسط باید 18 درصد هزینه‌های سلامت از دید مردم باشد لازم است به این سمت حرکت کنیم. براساس برنامه پنجم توسعه سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر30 درصد کاهش یابد. در بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که بیمه‌های سلامتی دولتی 18.6 درصد هزینه‌های سلامت را می‌پردازند. دولت نیز از منابع داخلی 20.1 درصد هزینه‌های سلامت، بیمه‌های خصوصی 7.3 درصد و مردم نیز 53.9 درصد هزینه‌های سلامت را پرداخت می‌کنند. در مجموع باید گفت که سرانه هزینه‌های سلامت رشد جدی یافته است.

دستجردی در مقایسه روند اعتبارات و بودجه وزارت بهداشت با بودجه کل کشور گفت: بررسیها نشان می‌دهد طی سالهای گذشته بودجه کل کشور بیش از 5 برابر افزایش یافته است. در حالی اکه بودجه وزارت بهداشت طی این سالها تقریبا بدون رشد و افزایش جدی در مسیری صاف حرکت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اقتصاد و بازار سلامت گفت: برای آن که به مقوله جهاد اقتصادی به معنای واقعی بپردازیم لازم است دیدگاه سلامت محوری ایجاد شود. این موضوع مطلبی است که امروز در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به روشنی می‌بینیم. پیشرفت تکنیک‌های درمانی در جهاد اقتصادی نقش اساسی دارد. بازار سلامت نباید از نظرها دور نگه داشته شود.

وزیر بهداشت افزود: گردشگری سلامت می‌تواند امروز در جهاد اقتصادی بسیار موثر باشد. بر این اساس می‌توان از بازار کشورهای همسایه که علاقمند به گرفتن خدمات از ایران هستند، استفاده کرد. این موضوع درآمد قابل توجهی را نصیب کشور می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزیهای صورت گرفته برای تربیت نیروی انسانی کیفی گفت: تربیت نیروی انسانی کیفی را با توسعه رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف پیگیری می‌کنیم. تدوین سند جامع نیروی انسانی یکی از دستاوردهایی است که ما را به این هدف رهنمون می‌کند. وزارت بهداشت شاید تنها وزارتخانه‌ای است که طرح آمایش علوم پزشکی را انجام داده است.

دستجردی بر لزوم ارتقای کیفیت بیمه‌های درمان و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تاکید کرد و گفت: براساس برنامه پنجم توسعه باید جمعیتی که تحت پوشش بیمه نیستند، بیمه شوند. عمق و کیفیت بیمه‌ها و خدمات باید افزایش یابد. در این زمینه لازم است فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی داشته باشیم.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده و در دست انجام برای اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور تدوین سند تحولی نظام آموزش علوم پزشکی، تدوین سند راهبردی توسعه کیفی آموزشی، رتبه‌بندی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تهیه سند آمایش سرزمین در زمینه علوم پزشکی و... از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

وی همچنین با اشاره به مقوله تحقیقات و فناوری در وزارت بهداشت گفت: در این زمینه نیز با استفاده از نقشه جامع علمی سلامت برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است که در ایران 1404 رتبه نخست منطقه در شاخص علمی وفناوری را داشته باشیم. همچنین لازم است به مساله دارو وداروسازی به ویژه تولید داروهای هایتک در کشور اشاره کنیم. تولید فنی این داروها در کشور رقم زده شده است. داروهایی در این زمینه در مراحل پایانی قرار دارند که پس از اتمام مراحل بالینی معرفی می‌شوند.

وی درباره جهاد اقتصادی در زمینه دارو ادامه داد: صادرات دارو از حدود 40 میلیون دلار در سال گذشته به حدود 100 میلیون دلار افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 100 شرکت و کارخانه در تولید دارو در کشور فعالیت می‌کنند. به تازگی ابلاغیه‌ای در زمینه حمایت از تولیدات داخلی اعلام کرده‌ایم طی چند ماه آینده خبرهای خوشی درزمینه ایمونوگلوبین‌های ضد هاری و ضد هپاتیت خواهیم داشت. همچنین فاکتور 7 و 8 نوترکیب بزودی وارد بازار دارویی کشور می شود.

وزیر بهداشت افزود: در زمینه پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد جامعه، همکاری خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم. این نظام از سال جاری در هفت دانشگاه کشور استقرار یافت و سعی می‌شود تا سال آینده نیمی ازجمعیت کشور دارای پرونده الکترونیک سلامت شوند. همچنین از ظرفیت کارت ملی هوشمند به عنوان پرونده الکترونیک سلامت استفاده خواهیم کرد که این موضوع اکنون در استان قم در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد.

دستجردی در ادامه به بار بیماریهای غیرواگیر و برنامه‌های وزارت بهداشت برای این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه طرح ادغام مراقبتهای غیرواگیر در مراقبتهای اولیه بهداشتی است. همچنین برنامه جامع سلامت آب و هوا در وزارت بهداشت تدوین شده است.

وی به اعتبارات وزارت بهداشت درسال جاری اشاره کرد و گفت: در اعتبارات امسال سه هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفت از سوی مجلس برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شد. امیدواریم این اعتبار بزودی به وزارت بهداشت تخصیص داده شود.

وزیر بهداشت در پایان گفت: تلاشهای انجام شده در حوزه سلامت طی سالهای گذشته دستاوردهای چشمگیری را به دنبال داشته است و به این ترتیب ایران یکی از 11 کشوری است که توان رسیدن به اهداف هزاره سوم در زمینه سلامت داراست.