تقدیر هنرمندان کردستانی از بین المللی شدن تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از هنرمندان فعال تئاتر کردستان در این بیانیه با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به شکل بین المللی در استان فرهنگی کردستان، آورده اند: خشنودی ما زمانی دو صد چندان شد که پس از حلاوت دائمی شدن دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در این شهر شهید پرور و مرزی که مرهون زحمات همه مسئولین فرهنگی استان و کشور بود، خبر بین المللی شدن این رویداد هنری با وعده ی دکتر حمید رضا شاه آبادی معاون امور هنری وزیر در حاشیه ی آیین پایانی جشنواره در سال گذشته، به واقعیت پیوست و کردستان و پایتخت تئاتر خیابانی کشور میزبان هشت گروه خارجی از شش کشور جهان است .

در ادامه این بیانیه آمده است: ما هنرمندان معتقد به شکوفایی اندیشه های ناب اسلامی و انسانی در عرصه ی هنر وزین تئاتر مراتب قدردانی خویش را از وزیر هوشمند فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، مهندس علیرضا شهبازی استاندار کردستان و دکتر حمید رضا شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می کنیم تا امروز جهانیان تئاتر بدانند که هرگاه همتی توسط یک ایرانی شکل پذیرد، جامعه ای مسرور و امیدی فزاینده جلوه گر خواهد شد .

هنرمندان تئاتر کردستان با تشکر از قباد میمنت آبادی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز آورده اند: چه عظمت و عزتی بالاتر از این که کردستان این سرزمین هنر و فرهنگ با درایت، تدبیر و شکیبایی استادی در سنگر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تسهیلگری با شعور فرهنگی بالا در ابتدای خدمت بی منت خویش از جایگاه متعالی رویدادی چون تئاتر خیابانی مریوان دفاع کند و با ایمانی مثال زدنی به احیای رویدادهای فرهنگی و هنری مورد خواسته فرهنگی مردم کردستان جامه عمل بپوشاند و ما هنرمندان تئاتر می توانیم دست مریزاد و تشکر به این همت متعالی بگوئیم.

جامعه تئاتر کردستان در پایان از متولیان و حامیان جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی خواستند تا در راستای تثبلیت و تحکیم ساختار اجرایی و اداری این جشنواره نسبت به تامین اعتبار برنامه ای مشخص به نام حمایت از دبیرخانه دائمی تئاتر خیابانی کشور زمینه اجراهای مستمر تئاتر خیابانی را در سراسر کشور و ادوار بعدی این جشنواره مهیا کنند.