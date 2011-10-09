80 دوره آموزشی محصولات کشاورزی شروع می شود

احمد افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع باغ 85 دوره کارگاه های اموزشی، طراحی توسط اساتید و کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران در استان ها برگزار می کند.

وی با بیان اینکه از سال 82 آموزش شروع شده و در 31 استان که با همکاری آنان آموزش شروع شده است، بیان داشت: هر استانی نیازهای آموزشی آن متفاوت است و بر اساس نیازمندی استانها مرکز آموزشی بازرگانی در استان ها این دوره ها را برگزار می کند.

کارشناس آموزش سازمان توسعه کشور افزود: دوره آموزشی چهار محال و بختیاری بسته بندی برای بادام و محصولات کشاورزی ، دوره های برند و دوره هایتکس با موضاعات جدید، دوره های قوانین و مقررات صادرات و واردات و مهم ترین اصول و فنون که صادر کننده به طرف مقابل معرفی می کند است.

وی بیان داشت: سال جاری در این استان آموزش تبلیغات تجاری و بسته بندی تجاری صورت گرفته است.