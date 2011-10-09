مرکز آموزش عالی در ساوجبلاغ ایجاد می شود

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ایجاد مرکز آموزش عالی که به زودی در این منطقه محقق خواهد شد، بستر لازم برای راه اندازی سه دانشکده در علوم پایه، فنی و مهندسی فراهم می شود.

وی ادامه داد: فعالیت پنج مرکز دانشگاهی در این شهرستان و جذب بیش از پنج هزار دانشجو در رشته های مختلف از نقاط قوت ساوجبلاغ است.

این مسئول عنوان کرد: فعالیت گروه مشاوران جوان در آموزش و پرورش ساوجبلاغ آغاز شد که این گروه فعالیتها و برنامه های خود را دنبال می کنند.

فرماندار ساوجبلاغ اضافه کرد: 250 نفر از دانش آموزان دختر و پسر عضو این گروه با خواندن مرامنامه، فعالیت خود را در پنج کمیته تحقیق و پژوهش آغاز کردند.

حدادی یادآور شد: نتایج طرحهای پژوهشی این گروه مشاوره در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران آموزش و پرورش لحاظ می شود.

وی افزود: ساوجبلاغ 42 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد و تشکیل گروه یادشده، گام بسیار مطلوبی محسوب می شود.



