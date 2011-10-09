برتری پرگل مس کرمان مقابل سپاهان اصفهان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیداری معوقه از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز یکشنبه تیم‌های مس کرمان و سپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند.

نیمه اول این بازی که در ورزشگاه شهید باهنر کرمان و با قضاوت محسن ترکی برگزار شد به برتری 3 بر صفر تیم مس کرمان انجامید. برای تیم فوتبال مس کرمان در نیمه اول دیدار مقابل سپاهان اصفهان عادل کلاه کج (22)، ابوالقاسم دهنوی (27 - پنالتی) و احمد حسن‌زاده (37) گل زدند.

محسن ترکی در نیمه اول دیدار مس کرمان - سپاهان اصفهان به سیدمهدی سیدصالحی و امید ابراهیمی از تیم سپاهان کارت زرد نشان داد.