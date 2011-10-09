رشته مبانی فقه سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: دایره امانت در اسلام به روزه و نماز و بیان روایت و ... خلاصه نمی‌شود بلکه مهمترین امانت در اسلام ودایع و مسئولیت‌هایی است که مردم به افراد می‌دهند.



ارسطا اضافه کرد: اگر کسی در امانت خیانت کند در پیشگاه عدل الهی قرار می‌گیرد و باید دین خود را ادا کند.



امام رضا(ع) افتخار ایرانیان است



رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بخش دیگری از سخنانش با تبریک میلاد امام رضا(ع) گفت: افتخار ایرانیان این است که مضجع شریف ایشان در ایران است و ما خود را تحت عنایات آن حضرت می‌دانیم.



وی با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت گرفته در دوران مسئولیتش اظهار داشت: پذیرش مقطع دکترا در برخی از رشته‌ها مانند سیاستگذاری فرهنگی برای اولین بار در کشور از جمله این اقدامات بوده است.



ارسطا بیان داشت: مبانی فقه سیاسی برای اولین بار در نظام دانشگاهی کشور در این دانشگاه مصوب شده و در مقطع کارشناسی ارشد تدریس خواهد شد.



وی افزود: ایجاد گروه فقه و حقوق در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برای تقویت پایه‌های علوم حوزوی، راه اندازی سطح چهار فقه و اصول با تاکید بر گرایش خواهران، راه اندازی سطح سه راهنمایی و مشاوره برادران در موسسه امام رضا(ع) از دیگر کارهای صورت گرفته است.



رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) اضافه کرد: اقدام برای عضو هیئت علمی شدن 11 نفر در موسسه امام رضا(ع)، ارتقاء سطح چهار نفر از اعضای هیئت علمی به درجه دانشیاری، برگزاری همایش امام باقر(ع) برای اولین بار در کشور از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.



ایجاد رشته فلسفه علوم اجتماعی



ارسطا ایجاد رشته‌های فلسفه علوم اجتماعی، مدیریت فرهنگی و ... را از دیگر فعالیت‌ها برشمرد.



وی همچنین از راه اندازی رشته‌هایی مانند فقه هنر، فقه خانواده با گرایش مشاوره و اندیشه سیاسی اسلام در آینده خبرداد و گفت: ایجاد این رشته‌ها در دست بررسی است

