عبدالله صالح فریبکار است / ادامه مبارزات مردم تا سرنگونی رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالوالی الشمیری" سفیر سابق یمن در قاهره و یکی از مخالفان رژیم گفت : سخنان عبدالله صالح برای واگذاری قدرت طی روزهای آینده، فریبی بیش نیست.

وی افزود: جامعه بین الملل به صالح برای کناره گیری فشار می آورد از سوی دیگر به دنبال اوج گیری انقلاب مردمی و جدا شدن بسیاری از طرفداران عبدالله صالح، وی می کوشد که جامعه جهانی را فریب دهد، اما موفق نخواهد شد.

الشمیری بیان کرد: وی اگر راست می گوید موعد مشخصی را معین کند و از قدرت کنار برود. تا زمانی که صالح به نیرنگ ادامه می دهد، اعتراضات نه تنها کاهش پیدا نمی کند، بلکه بر شدت آن افزوده خواهد شد.

از سوی دیگر "عبدالملک منصور" نماینده سابق یمن در اتحادیه عرب و مخالف رژیم گفت : عبدالله صالح حرف جدیدی نزد و این سخنان در ادامه نیرنگ بازی وی مطرح می شود.



منصور تاکید کرد: عبدالله صالح اعلام کرده است که از قدرت کنار می رود، اما بعید است که وی کناره گیری کند، زیرا صالح بارها وعده امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس را داد، اما به وعده های خود عمل نکرد.

وی افزود: عبدالله صالح به مغالطه جدیدی دست زده است تا مانع صدور قطعنامه شورای امنیت بر ضد وی یا فرزندانش در یمن شود.

از سوی دیگر "محمد قحطان" از سخنگویان جبهه مخالفان یمنی گفت صالح با اختیار خود، قدرت را ترک نمی کند و وی حرف تازه ای نزد.

وی افزود: مخالفان از ارجاع پرونده یمن به شورای امنیت حمایت می کنند و عبدالله صالح هم نگران این موضوع است.رکود شدیدی در روند حل سیاسی حاکم است و تنها شورای امنیت می تواند اوضاع یمن را از رکود فعلی نجات دهد.

شایان ذکر است که عبدالله صالح دیروز مدعی شد حاضر است از قدرت کناره گیری کند، اما قدرت را به مخالفان و کسانی که از آنها به عنوان خرابکار یاد کرد، واگذار نخواهد کرد.