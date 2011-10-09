دوره های آموزشی سرشماری در نظرآباد آغاز شد

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ستاد سرشماری شهرستان نظرآباد بازدید کرده و در جریان فعالیتهای صورت گرفته قرار گرفته ام.

وی عنوان کرد: به همراه ناظر سرشماری استان در اولین روز شروع کلاسهای آموزشی ستاد سرشماری نظرآباد از این ستاد بازدید شده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز ادامه داد: طی این بازدید درروند اقدامات انجام شده قرار گرفتیم ضمن اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال از دوم تا 22 آبانماه اجرا و برای آمارگیران دوره های آموزشی برگزار می شود.

این مسئول اضافه کرد: 179 مامور در12 روز با شرکت در کلاسهای آموزشی توسط اساتید دوره دیده پس از شرکت در آزمون وظیفه ثبت آمار و بازبینی اطلاعات این دوره از سرشماری را برعهده خواهند داشت.

وی افزود: این ماموران باید در ثبت اطلاعات و آمار خانوارها دقت لازم را اعمال کنند زیرا آمار اساس برنامه ریزی و توزیع اعتبارات است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز یادآور شد: جمع آوری دقیق اطلاعات خانوارها اهمیت فراوانی دارد و کسب اطلاعات دقیق باعث می شود که بتوانیم در برنامه ریزی های خود به این آمار استناد کنیم.