  1. استانها
  2. البرز
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

رمضانی به مهر خبر داد:

دوره های آموزشی سرشماری در نظرآباد آغاز شد

دوره های آموزشی سرشماری در نظرآباد آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز گفت: دوره های آموزشی سرشماری در نظرآباد آغاز شد و شرکت کنندگان در این دوره ها آموزشهای لازم را فرامی گیرند.

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ستاد سرشماری شهرستان نظرآباد بازدید کرده و در جریان فعالیتهای صورت گرفته قرار گرفته ام.

وی عنوان کرد: به همراه ناظر سرشماری استان در اولین روز شروع کلاسهای آموزشی ستاد سرشماری نظرآباد از این ستاد بازدید شده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز ادامه داد: طی این بازدید درروند اقدامات انجام شده قرار گرفتیم ضمن اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال از دوم تا 22 آبانماه اجرا و برای آمارگیران دوره های آموزشی برگزار می شود.

این مسئول اضافه کرد: 179 مامور در12 روز با شرکت در کلاسهای آموزشی توسط اساتید دوره دیده پس از شرکت در آزمون وظیفه ثبت آمار و بازبینی اطلاعات این دوره از سرشماری را برعهده خواهند داشت.

وی افزود: این ماموران باید در ثبت اطلاعات و آمار خانوارها دقت لازم را اعمال کنند زیرا آمار اساس برنامه ریزی و توزیع اعتبارات است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری البرز یادآور شد: جمع آوری دقیق اطلاعات خانوارها اهمیت فراوانی دارد و کسب اطلاعات دقیق باعث می شود که بتوانیم در برنامه ریزی های خود به این آمار استناد کنیم.

کد مطلب 1428476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها