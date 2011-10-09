90 هزار نفر از عملیات بازسازی شده طریق القدس دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزایی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه رزمایش طریق القدس که در حسینیه تیپ 71 سپاه روح الله برگزار شد افزود: بازسازی عملیات طریق القدس طی مدت 45 روز با همکاری گروه مهندسی تیپ 71 سپاه روح الله استان مرکزی در منطقه مرزیجران صورت گرفت.

وی ادامه داد: در مدت 12 روز برگزاری این رزمایش علیرغم فاصله زیاد محل برگزاری رزمایش با مرکز شهر بیش از 90 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه از این رزمایش بازدید و با چگونگی مراحل انجام این رزمایش در زمان جنگ تحمیلی آشنا شدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 71 سپاه روح الله با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان در بازدید از این رزمایش بیان داشت: برگزاری این رزمایش فرصت خوبی بود تا نسل جوان جامعه از نزدیک با دلاورمردیهای رزمندگان آشنا و سختی های جنگ را از نزدیک لمس کنند.

حجت الاسلام میرزایی گفت: علاوه بر عملیات بازسازی شده طریق القدس نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس نیز در قالب 12 غرفه در کنار محل برگزاری رزمایش دایر شده بود توانست علاقه مندان رابه خوبی به سمت خود جلب کند.

در این مراسم از دستگاههای اجرایی همکار در برگزاری رزمایش اعم از اداره کل پایانه ها و حمل و نقل استان مرکزی، شهرداری اراک، مخابرات، جهاد کشاورزی استان مرکزی، نیروی انتظامی، و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.

گفتنی است رزمایش عملیات بازسازی طریق القدس به مدت 12 روز از یکم لغایت دوازدهم مهرماه جاری در منطقه مرزیجران اراک برگزار و مراحل مختلف پیشروی رزمندگان و پیروزی آنها در این عملیات برای مردم به نمایش درآمد.