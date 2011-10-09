به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز یکشنبه در دیدار قازیخانوف وزیر امور خارجه قزاقستان با اشاره به نقش و جایگاه با اهمیت دو کشور در منطقه و جهان اسلام گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره با نگاه مثبت به توسعه و گسترش همکاریهای دوستانه با قزاقستان در همه زمینهها مینگرد.
لاریجانی گسترش تروریسم و قاچاق و تولید مواد مخدر در منطقه را از مشکلات مهم منطقهای دانست و بر اهمیت همکاری مشترک و چندجانبه در مبارزه با این معضلات تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط فیمابین در همه زمینهها افزود: باید از همه فرصتها برای تقویت و مراودات دوستانه فیمابین بهره برد.
براساس این گزارش قازیخانوف وزیر امور خارجه قزاقستان نیز در این دیدار با تاکید بر علاقهمندی کشورش برای گسترش روابط دوستانه با ایران در همه زمینهها گفت: قزاقستان محدودیتی برای تحکیم و توسعه روابط با ایران قائل نیست.
وی با اشاره به دیدگاههای مشترک دو کشور در بسیاری از مسائل منطقهای و جهانی اظهار کرد: مشکلات منطقه را به جز کشورهای منطقه کسی نمیتواند حل کند.
وی سیاست منطقهای کشورش را مبتنی بر تقویت ثبات و آرامش همراه با توسعه اقتصادی در منطقه خواند و افزود: همکاری با ایران در این چارچوب بسیار اهمیت دارد.
وزیر امور خارجه قزاقستان با تاکید بر اهمیت و نقش ایران در منطقه تاکید کرد: با توجه به دیدگاههای مشترک دو کشور در قبال بسیاری از مسائل منطقهای، رایزنی و مشورت نزدیک و مستمر رهبران ایران و قزاقستان ضرورت دارد.
وی اجرای طرح خطآهن ایران - ترکمنستان و قزاقستان را برای کشورش و تحکیم همکاریهای اقتصادی سهجانبه بسیار مهم دانست.
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