با اين تفنگ هاي غير استاندارد به هدف نمي زنيم / تيراندازي در نظام تربيت بدني جايگاهي ندارد

علي اكبر افراخته رييس هيات تيراندازي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار "مهر" تصريح كرد: من از سال 61 در اين رشته فعاليت مي كنم و بايد بگويم كه پس از گذشت 22 سال ، اين رشته هنوز در نظام تربيت بدني جايگاهي ندارد. در واقع تيراندازي يكي از رشته هايي است كه مورد توجه رسانه هاي گروهي واقع نمي شود و مادامي كه رسانه ها براي اين رشته اهميتي قائل نشوند نمي توان به پيشرفت آن اميدوار بود.

وي افزود : چنانچه بخواهيم در اين رشته به توفيقي دست پيدا كنيم بايد به زير ساخت هاي آن توجه نشان دهيم. ما براي اينكه بتوانيم موفقيت را در آغوش بگيريم جشنواره اي را برگزار كرديم تحت اين عنوان كه " آموزش ببينيد ، تيراندازي كنيد و جايزه بگيريد". در اين جشنواره دو هزار نفر شركت كردند و از اين ميان 112 نفر به مرحله بعد راه پيدا كردند و در نهايت 6 نفر از برترين ها را به مسابقات تهران دعوت كرديم و اين ورزشكاران در دو سفري كه به كشورهاي هندوستان و اوكراين داشتند ،نتايج قابل قبولي كسب كردند كه سكوي سومي مسابقات اكراين اولين و بهترين مقامي است كه تا به حال تيراندازي كشورمان در رقابت هاي بين المللي كسب كرده است. البته ما با اين نفرات قهرمان مسابقات كشوري هم شديم.



رييس هيات تيراندازي استان تهران در ادامه با تاكيد مجدد بر ضرورت پوشش اخبار رشته تيراندازي اظهار داشت : رسانه هاي گروهي بايد با درج اخبار اين رشته و انگشت گذاشتن بر روي نقاط ضعف و قدرت آن ، مسوولين را نسبت به تيراندازي هوشيار كنند. در اين صورت است كه اين رشته به جايگاه اصلي رهنمون مي شود. من به عنوان كارشناسي كه 30 سال در ورزش كار اجرايي كرده ام به خوبي مي دانم كه كم توجهي به يك رشته چه عواقبي مي تواند داشته باشد.

وي ادامه داد: ما فدراسيون هاي ته جدولي هستيم و تا زماني كه در سايه قرار داشته باشيم نمي توانيم به جايي برسيم.بايد بدانيد رشته تيراندازي 96مدال المپيكي دارد اما ما فقط در دو رشته فعاليت مي كنيم. در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق مردم فكر مي كنند رشته تيراندازي مختص نظامي هاست و ما هم نمي توانيم به آن صورت بر روي اين رشته تبليغ كنيم چراكه نمي توانيم تبعات آن را پاسخگو باشيم.

افروخته افزود: امكانات اين رشته بسيار گران است و هيچ كدام از وسايل آن در كشور توليد نمي شود. ضمن اينكه تا به حال براي اين رشته هيج قدمي برداشته نشده و هيات تيراندازي استان تهران يكي از فقيرترين هيات هاي ورزشي استان تهران است.

افراخته در ادامه با اشاره به اينكه اعتبار قابل ملاحظه اي به رشته تيراندازي اختصاص داده نمي شود افزود: سازمان تربيت بدني 7 ميليون تومان اعتبار براي هيات تيراندازي استان تهران در نظر گرفته كه قرار بود 5/3 ميليون تومان از اين مبلغ را فدراسيون تيراندازي متقبل شود اما فدراسيون فقط پانصد هزار تومان بودجه در اختيار ما گذاشت در حالي كه ما دو اعزام به خارج داشتيم و طبيعتا براي پيشبرد اهداف اين رشته از جيبمان خرج كرديم. جالب است بدانيد در سالي كه گذشت هيات تيراندازي استان تهران 27 ميليون تومان هزينه كرد درحالي كه همان طور كه اشاره شد از سوي سازمان تربيت بدني و فدراسيون تيراندازي حمايت هاي لازم از ما به عمل نيامد.

وي ادامه داد: امسال هم هفتصد هزار تومان بودجه به ما اختصاص داده اند. در واقع ما به نوعي از سوي فدراسيون تيراندازي با عوامل بازدارنده هم مواجه مي شويم در حالي كه در هيچ كجاي دنيا شما نمي بينيد كه يك هيات از فدراسيونش پيش باشد .

رييس هيات تيراندازي استان تهران افزود: رشته تيراندازي يكي از رشته هايي است كه در دين مبين اسلام هم تاكيد فراواني بر آن شده حال آنكه تيراندازان ما امكانات كافي براي حضور در اين رشته را ندارند. مگر مي توان با اين تفنگ هاي غير استاندارد به هدف زد؟ ما 4 باشگاه درشهر تهران داريم كه علاقمندان مي توانند از آنها استفاده كنند و مابقي باشگاه ها در اختيار ارگان هاي نظامي است حال آنكه رشته تيراندازي نبايد يك رشته نظامي محسوب شود.

افراخته در پايان تصريح كرد: من در مدت حضورم در فدراسيون تيراندازي سيستمي را در اينجا حاكم كرده ام كه بازگشت به عقب ميسر نيست. هركس بعد از من هم بر مسند كار بنشيند كارها را طبق يك اصول از پيش تعيين شده پيش مي برد. آل مكتوم تيرانداز اماراتي كه موفق شد در مسابقات المپيك آتن به مدال طلا دست پيدا كند در ملك شخصي اش سايت تيراندازي دارد بنابراين چرا ما بايد با بي توجهي به اين رشته شرايط حذف خودمان را فراهم بياوريم؟