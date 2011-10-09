برگزاری جشنهای میلاد امام رضا(ع) در فرهنگسراهای کرج

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میلاد باسعادت امام رضا (ع) این روز بزرگ را روز فرخنده ای برای مسلمانان و شیعیان اسلام دانست و گفت: در روز میلاد امام رضا(ع) دلهای مردم یکپارچه در شادی و سرور است و برگزاری جشن‌های، میلاد این امام بزرگوار نیز با هدف هرچه شادتر کردن مردم برگزار می شود.

وی فرهنگسراهای امام رضا(ع) واقع در شاهین ویلا و فرهنگسرای مهر مهرشهر را میزبان میهمانان جشن میلاد ثامن الحجج ذکر و بیان کرد: ورود همگان در جشن امام هشتم شیعیان آزاد است.

این مسئول زمان برگزاری این جشن را ساعت 16 عنوان کرد و افزود: جشن میلاد امام رضا (ع) با حضور عاشقان اهل بیت(ع) در فرهنگسرای تحت پوشش شهرداری کرج که مزین به نام این امام بزرگوار است برپا می شود و تا ساعت 18 نیز ادامه دارد.

امیدیان، اجرای موسیقی زنده، شعرخوانی، و برنامه های شاد و متنوع را از جمله آیتم های در نظر گرفته شده برای جشن میلاد امام رضا (ع) عنوان کرد.

وی گفت: این فرهنگسرا در منطقه شاهین ویلا خیابان قلم، خیابان 18 غربی برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج عنوان کرد: فرهنگسرای مهر واقع در مهرشهر کوی فرهنگ، خیابان دوم غربی از دیگر فرهنگسرا های میزبان میهمانان جشن میلاد امام رضا (ع) است.

اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت (ع) در دوران حیات امام هشتم

امیدیان در ادامه با تاکید بر برگزاری مراسم ویژه مناسبت های مذهبی در کرج این مهم را از جمله مولفه های مهم در نشان دادن جایگاه حقیقی ائمه (ع) دانست.

وی در تعریفی از دوران خلافت امام رضا(ع) گفت: اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت (ع) و دوران گسترش پایگاههای مردمی در دوران حیات امام هشتم (ع) اتفاق افتاد.

این مسئول با بیان اینکه، این امام بزرگوار از پایگاه مردمی شایسته ای برخوردار بود بر نمایان کردن توانمندی های امام رضا (ع) برای جوانان امروز تاکید کرد.

امیدیان هدف از برگزاری جشن میلاد ثامن الحجج را نزدیکی و الفت هرچه بیشتر شهروندان کرجی با این امام مهربان ذکر و بیان کرد: حفظ کرامت و شان این امام معصوم از دیگر اهداف برگزاری میلاد امام رضا (ع) است.