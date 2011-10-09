آغاز ترم جدید مدارس قرآنی در آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری

حسین نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه مدیران مدارس قرآنی گفت: اینکه توفیق خدمت بیشتر به قرآن به ما دست داده است و باید تلاش کنیم تا در توسعه فرهنگ قرانی پیشگام باشیم.

وی با اشاره به سخن پیامبر اسلام(ص) که فرمودند " حاملان قرآن، اهل بهشت اند" افزود: با جذب دانش آموزان در مدارس قرآنی و حضور با شکوه آنها در فعالیتهای قرآنی، فرهنگ قرآنی در سطح جامعه توسعه می یابد.

این مسئول با اشاره به افزایش تعداد مدارس قرآنی اضافه کرد: آموزش و پرورش ناحیه دو ری، دارای 50 مدرسه قرآنی با اولویت مدارس خاص است.