جشنواره یک هفته با کانون گلستان در 30 غرفه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره عصر یکشنبه با محوریت روخوانی کتاب و با عنوان " یک دنیا، در یک کتاب" افتتاح شد و تا 22 مهرماه پذیرای کودکان، نوجوانان و والدین آنها خواهد بود.

کارگاههای متنوع کانونی از قبیل معرفی کتاب، معرفی سرزمین، معرفی وقایع، کاردستی، روخوانی کتاب، بازیها و سرگرمیها، سفال از جمله غرفه های فعال و جذاب در این جشنواره به مدت یکهفته خواهد بود.

قرائت قرآن مجید، اجرای سرود کانون توسط اعضاء، اجرای نمایش خلاق و دف زنی از جمله برنامه های افتتاحیه جشنواره یکهفته با کانون در گلستان بود.

هدف از برپایی جشنواره یکهفته با کانون گرامیداشت روز جهانی کودک، معرفی فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و ایجاد فرصت برای جامعه بمنظور بازدید از فعالیتهای عملی و تخصصی کانون توسط مربیان فعال کانون است.