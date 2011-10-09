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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

عسگری خبر داد:

مرغ کشتار روز به صورت بسته بندی در کرج عرضه می شود

مرغ کشتار روز به صورت بسته بندی در کرج عرضه می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج از اجرای طرح بسته بندی مرغ کشتار روز و عرضه آن در بازار روزهای شهرداری کرج خبر داد.

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای این طرح به طور سراسری از ابتدای آبان ماه سال جاری درتمام واحدهای صنفی استان البرز و بازارهای روز سازمان میادین شهرداری کرج اجرا می شود.
 
وی در ادامه افزود: اجرای طرح بسته بندی مرغ، طی برگزاری جلسات مشترک و متعدد با حضور نمایندگانی از استانداری البرز، فرمانداری شهرستان کرج، سازمان بازرگانی و اداره کل دامپزشکی استان، بررسی و مقرر شد این طرح از اول آبان ماه اجرایی شود.
 
این مسئول اظهار داشت: به طور قطع اجرای این طرح ضمن حفظ بهداشت در مراکز عرضه این مواد غذایی سلامت شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.
 
عسگری در پایان گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف احتمالی در بازار روزهای شهرداری کرج مراتب را به شماره پیامگیر 2544243 در میان گذاشته، تا پس از بررسی نسبت به واحد متخلف اعمال قانون شود.   
 
 
کد مطلب 1428501

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