عبدی موسیقی "گیرنده" را می سازد

محمد قهرمانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم این هفته توسط مهدی حسینی وند به پایان می رسد و قرار است علیرضا علویان صداگذاری را انجام دهد. البته بهزاد عبدی نیز ساخت موسیقی "گیرنده" را مدتی پیش آغاز کرده است.
سعید راد، چکامه چمنماه، محمدرضا غفاری و باقر صحرارودی، پردیس افکاری، باقر صحرارودی، چکامه چمنماه، نیما شاهرخشاهی، محمدرضا غفاری، رضا آحادی، افسانه ناصری، علی محمدی، مونا کتامیپور، مینا وحید واقف و ...در این فیلم بازی می کنند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: حاج صمد راننده وانت کارخانهای در شهرستانی دور افتاده و کوچک است که در پی اتفاقی ماموریتی مهم مییابد. او در حین انجام این ماموریت، با اتفاقات گوناگونی روبرو میشود و بارها در تنگناهای دشوار انتخاب قرار میگیرد.
"گیرنده" به تهیهکنندگی محمد قهرمانی و با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید میشود. سایر عوامل فیلم عبارتند از فیلمنامهنویس و کارگردان: مهرداد غفار زاده، نویسندگان: مهرداد موفقیامی، محمدرضا باباگلی و اکبر روح، مدیر تولید: مجتبی امینی، مجری طرح: مصطفی سلطانی، برنامه ریز: آرش سجادی حسینی، مدیر مالی: سارا شریفیان، چهرهپردازی: سودابه خسروی، صدابردار: وحید مقدسی، آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر تدارکات: سید مقصود میرهاشمی، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، مدیر صحنه: مجتبی اعرابی، عکاس: عبدالحمید خزائی، صدابردار: جواد جهانگیری و حمید غیبی.
سایر بازیگران: علی محمدی، نگاه خاقانی، ترگل طیبی، شهیار ضیایی، سعید هاشمی، بابک حبیبیفر، محسن خوئینیها، وحید الهونی، رضا زندیه، محمد صادقیان، جعفر رحیمی سرشت، نادر خدادادی، مهدی جمشیدی، علی بورونی، حمیدرضا الهیاری، سعید جلالی، رضا ثاقب رای، حسین صادقزاده، کوروش اسلامی، بهروز صحت، حمید نیری، فرداد فرپور، فرمانعلی چناری، محمدعلی چناری، حمید حسینخانی، مجید بهرامی، رضا عمارلویی، هامون جباری، امیر زالیزاده، تهیهکننده: محمد قهرمانی.
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