به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رحیمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از راه اندازی سرویس پست لجستیک قم با حضور مسئولان استانی خبر داد و گفت: این سرویس، مرکز مکانیزه نگهداری، بسته بندی، آماده سازی و رهسپاری کالا و خدمات به مقاصد مربوطه است که با هزینه بیش از یک میلیارد و 500 هزار ریال تجهیز و آماده راه اندازی است.



وی با تاکید بر اینکه بخشی از هزینه این پروژه از اعتبارات اختصاص یافته استانداری است، گفت: سرویس پست لجستیک بر اساس تعاریف جهانی انتقال پستی انواع کالا و خدمات کوچک و بزرگ را انجام می‌دهد و نیاز به محوطه مجهز به انواع سیستم‌های هوشمند و مکانیکی چند هکتاری دارد که به صورت انباری مطمئن کالا استقرار یافته و از آنجا به مقاصد مختلف انتقال یابد.



مدیرکل پست قم، با اشاره به اینکه محور فعالیت پست لجستیک قم مرسولات مطبوعاتی و حوزه نشر است، اظهار داشت: یکی از دلایل مهم راه اندازی این سرویس تقاضای فراوان موسسات خدمات چاپ و نشر استان بود که می‌خواستند و مرسولات پستی خود را با کمترین هزینه و بالا‌ترین سرعت به مقصد داخلی و خارجی برسانند.



رحیمی از توسعه این سرویس لجستیک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در نظر داریم با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی زمینی را در شهرک و چاپ نشر به این نوع سرویس دهی اختصاص دهیم که درصورت تأمین اعتبار سال آینده ساخت این پروژه آغاز می‌شود.



وی از گسترش این نوع سرویس در شهرک‌های صنعتی قم، با حمایت شرکت پست و استانداری خبر داد و افزود: در صورت توسعه این سرویس می‌توانیم خدمات خود را به سایر کالاهای ارسالی کوچک و بزرگ استان اختصاص دهیم که این امر باعث رشد اقتصادی استان خواهد شد.



رحیمی با تأکید بر اینکه نوع کاربری سرویس پست لجستیک، با پست بار متفاوت است، توضیح داد: پست بار برای ورود و خروج کالاهای حجیم و انبوه که نیاز به کامیونت دارد، خدمات دهی می‌کند، اما بخش لجستیک تعداد محدود و کالاهای کم حجم را بارگیری و ارسال می‌کند.