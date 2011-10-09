مشکل کمبود سرویس بهداشتی در کرج رفع می شود

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان به خصوص مسافران بین راهی، از سوی این معاونت به تمامی مناطق شهرداری کرج ابلاغ شد که در هر منطقه سه چشمه سرویس بهداشتی احداث شود.



وی افزود: در حال حاضر مناطق شهرداری کرج در حال جانمایی سرویس های بهداشتی در نقاط مختلف هستند که در صورت وجود زمین مناسب، اقدامات لازم برای احداث آن آغاز می شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین مناطقی که دارای تعداد مطلوب سرویس بهداشتی هستند، نیز باید به تجهیز این مراکز بپردازند.

کمالی زاده ادامه داد: در این زمینه به مناطق تأکید شده که در صورت امکان سرویس های بهداشتی در پارکها و مراکز تجمع شهروندان احداث شود.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج در ادامه از بازدید میدانی از مناطق مختلف خبر داد و یادآور شد: در این زمینه طی هفته گذشته از مناطق 4،‌5، 7 و 10 شهرداری کرج بازدید شد.

وی افزود: در این بازدید ها بر پاکسازی معابر، شستشوی جداول، رفت و روب جوی ها و ... تأکید و برای رفع مشکلات در این زمینه اقدامات لازم انجام می شود.



