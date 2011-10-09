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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

میرزایی نسب خبر داد:

جشنواره جوانان مساجد در سراسر کشور برگزار می شود

جشنواره جوانان مساجد در سراسر کشور برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از برگزاری جشنواره بزرگ جوانان مساجد در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میرزایی نسب بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: در این راستا جشنواره قرآنی مدهامتان با حضور 12 هزار نفر از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از ششم آبان ماه سالجاری در زنجان برگزار می شود.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره شعر با عنوان گلدسته های سپید طی آذرماه سالجاری در زنجان و جشنواره سرود ویژه کانونهای مساجد روستایی در قالب جشنواره بزرگ جوانان مساجد خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفی جشنواره برای هر رشته هنری کارگروه تخصصی با حضور اساتید مجرب کشور تشکیل شده است.

مدیر کل اداره هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بیان داشت: ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور حمایت از گروه‌های سرود، نمایشنامه‌نویسان، فلیم‌‌سازان و هنرمندان عضو کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را در دستور کار خود قرار داده است.

میرزایی‌نسب عنوان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد دارای ظرفیت بسیار بالایی در زمینه فرهنگی و رسانه ‌ای بوده که با حمایت از آنها زمینه رشد و گسترش فعالیت آنها فراهم می‌شود.

رئیس بازرسی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور هم در این نشست هدف از سفر به آذربایجان غربی را بررسی روند فرآیند عملکرد دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها عنوان کرد.

حجت الاسلام سید علی آقا حسینی خراسانی شاخص‌ ترین فعالیتهای ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را افزایش تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، جذب و استمرار حضوری جوانان و نوجوانان در مساجد، توسعه برنامه‌های قرآنی، راه ‌اندازی خانه‌های نور، تاسیس و گسترش کتابخانه‌های مساجد، گسترش برنامه‌های تبلیغی و ترویجی و ارتقای سطح مهارتی اعضای کانونها عنوان کرد.

کد مطلب 1428508

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