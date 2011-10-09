جشنواره جوانان مساجد در سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میرزایی نسب بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: در این راستا جشنواره قرآنی مدهامتان با حضور 12 هزار نفر از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از ششم آبان ماه سالجاری در زنجان برگزار می شود.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره شعر با عنوان گلدسته های سپید طی آذرماه سالجاری در زنجان و جشنواره سرود ویژه کانونهای مساجد روستایی در قالب جشنواره بزرگ جوانان مساجد خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفی جشنواره برای هر رشته هنری کارگروه تخصصی با حضور اساتید مجرب کشور تشکیل شده است.

مدیر کل اداره هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بیان داشت: ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور حمایت از گروه‌های سرود، نمایشنامه‌نویسان، فلیم‌‌سازان و هنرمندان عضو کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را در دستور کار خود قرار داده است.

میرزایی‌نسب عنوان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد دارای ظرفیت بسیار بالایی در زمینه فرهنگی و رسانه ‌ای بوده که با حمایت از آنها زمینه رشد و گسترش فعالیت آنها فراهم می‌شود.

رئیس بازرسی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور هم در این نشست هدف از سفر به آذربایجان غربی را بررسی روند فرآیند عملکرد دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها عنوان کرد.

حجت الاسلام سید علی آقا حسینی خراسانی شاخص‌ ترین فعالیتهای ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را افزایش تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، جذب و استمرار حضوری جوانان و نوجوانان در مساجد، توسعه برنامه‌های قرآنی، راه ‌اندازی خانه‌های نور، تاسیس و گسترش کتابخانه‌های مساجد، گسترش برنامه‌های تبلیغی و ترویجی و ارتقای سطح مهارتی اعضای کانونها عنوان کرد.