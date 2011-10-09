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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

علیمرادی:

گالیکش رتبه اول صرفه جویی آب در گلستان را کسب کرد

گالیکش رتبه اول صرفه جویی آب در گلستان را کسب کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: شهرستان گالیکش رتبه نخست صرفه جویی آب را در بین شهرهای این استان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شهروندان گالیکش بیشترین کاهش مصرف آب را داشته اند و مصرف آب مردم این شهر 19.7 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، میزان مصرف آب در سراسر استان گلستان 4.2 درصد کاهش داشته است.

علیمرادی  افزود: با اجرای هدفمندی یارانه ها و تصویب تعرفه های پلکانی مشترکان آب و فاضلاب به سمت مصرف بهینه آب روی آورده اند که تفکیک انشعابات آب توسط مشترکان مجموعه های مسکونی یکی از آثار مثبت قانون هدفمندی یارانه هاست.

شهرستان گالیکش با حدود 20 هزار نفر جمعیت در فاصله 110 کیلومتری مرکز استان گلستان قرار دارد.

کد مطلب 1428511

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