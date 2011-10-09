به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، این دیدار در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود و عواید آن به نونا پسانین دوومیدانی کار آسیب دیده مشهدی اختصاص خواهد یافت.

مسئولان تیم سیاه جامگان برنامه های ویژه ای برای تیم منتخب خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی ایران تدارک دیده اند که بازدید از مراکز بهزیستی مشهد از آن جمله است ضمن اینکه اعضای تیم رسانه ورزش میهمان حرم رضوی نیز خواهند بود.

قرار است تنی چند از پیشکسوتان فوتبال از جمله محمود کلهر، رضا ترابیان، عارف محمدوند و مجتبی حسینی تیم رسانه ورزش را در این سفر همراهی کنند. این دیدار به صورت مستقیم از شبکه استانی خراسان رضوی پخش خواهد شد.