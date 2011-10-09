به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها روز شنبه با حضور 128 جودوکار از 25 کشور در باکو آغاز شده بود که تیم ملی ایران موفق به کسب یک مدال برنز شد.

جواد محجوب نماینده وزن 100- کیلوگرم کشورمان تنها مدال آور تیم ملی بود که موفق به کسب مدال نقره شد. وی با شکست "آکزول متدوف" از قزاقستان، "درویش رامادان" نفر پنجم رنکینگ جهانی از مصرو " فیاض" از ترکیه، "آرتن بلاشنکو" نفر 32 رنکینگ جهانی از اوکراین راهی دیدار پایانی شده بود که در مبارزه برای کسب مدال طلا نتیجه را به "زاهورلینی" از گرجستان واگذار کرد و در جای دوم ایستاد.

امیر قاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم با برتری مقابل "کابلوف" از قزاقستان و"سافگوریف" از آذربایجان به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی این مرحله مقابل "مارکوچینی" از ایتالیا نتیجه را در پایان پنج دقیقه مبارزه واگذار کرد و در گروه بازنده ها هم به یک ایتالیایی دیگر باخت و پنجم شد.

همچنین محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم که با یک استراحت به مرحله یک چهارم نهایی رسیده بود، در این مرحله به "کابیف" از روسیه باخت و به گروه بازنده ها رفت. وی در این مرحله باید ابتدا "بوراک صربست" از ترکیه را شکست داد و سپس در پیکار برای کسب مدال برنز نتیجه را به نماینده روسیه واگذار کرد و او نیز به عنوانی بهتر از پنجمی دست پیدا نکرد. تیم ایران روز گذشته توسط خطیبی به یک عنوان پنجمی و بهرامیان به یک عنوان هفتمی دست پیدا کرده بود. علی معلومات نیز از دور مسابقات حذف شد.

در این دوره از مسابقات روسیه با 5 مدال طلا و برنز قهرمان شد. آذربایجان با دوطلا ، یک نقره و یک برنز در جای دوم ایستاد و ایتالیا با یک طلا و یک برنز سوم شد. تیم های صربستان، گرجستان، مصر ترکیه و ایران نیز چهارم تا هشتم شدند. تیم ملی جودو قرار است هفته آینده در مسابقات گراند پریکس ابوظبی شرکت کند.