به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا با اعلام اینکه در حال حاضر 170هزار شرکت تعاونی در کشور فعال است، گفت: این موضوع نشان از تاثیر عمیقی است که این بخش در حوزه اقتصاد پیدا کرده است.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هم اندیشی مدیران اتاق های تعاون و وزارتخانه، تصریح کرد: اتحادیه های تعاونی شکل گرفته اند و اتاق های تعاون به عنوان نهادهای غیردولتی برای ساماندهی بخش تعاون همانند یک فدراسیون عمل می کنند.

حسینی نیا در ادامه به ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و عنوان داشت: با ابلاغ این اصل از قانون اساسی نقش بخش تعاون در اقتصاد پررنگتر از گذشته شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: بررسی ابعاد کمی و کیفی سند توسعه بخش تعاون در تحقق سهم 25 درصدی تعاون، بررسی ماده 124قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تصدی گری دولت در این بخش و آماده سازی برنامه های سال جهانی تعاون (سال2012میلادی) از جمله دیگر برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.