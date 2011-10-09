صالحی: هیچ حکم جدیدی برای ملک زاده صادر نکرده ام

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش ،‌ به حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: صالحی در این نشست گزارشی از فعالیت های خود در اجلاس سازمان ملل و سفر به نیویورک ارائه کرد.

وی اظهار داشت: در این جلسه اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را در زمینه های مختلف از جمله ملاقات وی با وزیر خارجه بحرین و یا شایعات مربوط به حضور ملک زاده در وزارت امور خارجه مطرح کردند که صالحی در پاسخ گفت: رویکرد من در این ملاقات بیشتر مبتنی بر نقد رفتار دولت در برخورد با شهروندان بحرینی بود.

جلالی ادامه داد: وزیر امور خارجه طرح مسائلی مانند حکم جدید برای ملک زاده در وزارت امور خارجه را کاملا کذب دانست و متذکر شد بنده هیچ ملاقات و دیداری با وی نداشته و حکمی نیز به عنوان مشاور و یا هر کار دیگری به او نداده ام.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ادامه جلسه نمایندگان سوالاتی از وزیر امور خارجه مطرح کردند که وی نیز به سوالات آنان پاسخ داد.

