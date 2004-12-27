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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۱۱

دبير كل اتاق تعاون كشور : طي هشت ماه نخست سالجاري

صادرات فرش 12 درصد كاهش يافت // 305 ميليون دلار فرش و صنايع دستي به خارج از كشور صادر شد

طي هشت ماهه سالجاري از سوي توليد كنندگان فرش و صنايع دستي كشور كه عمدتا در قالب تعاوني فعاليت مي كنند ، 305 ميليون دلار فرش و صنايع دستي به خارج از كشور صادر شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ، محمد رضا رمضاني دبير كل اتاق تعاون كشوردر جمع مديران اتحاديه هاي تعاوني فرش كشور با بيان اين مطلب افزود:  متا سفانه صادرات فرش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد كاهش را نشان مي دهد .

وي گفت: درحال حاضربه دليل كم توجهي به سليقه بازارمصرف ، عدم بهره گيري از اطلاعات و دانش روز و كاهش  سهم صادرات فرش درجهان ، توليد صادرات صنعت فرش كشورجايگاه اول خود را از دست داده  و ايران را دررديف كشورهاي متوسط صنعت فرش قرار داده است .

دبير كل اتاق تعاون كشور با  اشاره به ورود افراد غير متخصص درصنعت فرش  ودر نتيجه متضررشدن اين صنعت گفت: همچنين عدم استقبال از تاسيس مجتمع هاي  متمركز قاليبافي و مشكلات كارگران مانند بيمه و مهاجرت روستاييان ، صنعت فرش كشور را در معرض ركود قرار داده است .

وي با اشاره به راهكارهاي مناسب براي افزايش بازار صادرات  فرش كشور تصريح كرد: آسان تر سازي قوانين صادرات ، هدايت بخشي از حمايتهاي مالي دولت براي بازاريابي ،  تبليغات گسترده از اين صنعت در بازارهاي هدف ،  كمك به حل مشكل بيمه قاليبافان و حمايت مالي از تاسيس مجمتع هاي  قاليبافي توسط دولت مي تواند موجب رونق مجدد صادرات فرش كشور مي شود .

کد مطلب 142853

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