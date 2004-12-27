صادرات فرش 12 درصد كاهش يافت // 305 ميليون دلار فرش و صنايع دستي به خارج از كشور صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ، محمد رضا رمضاني دبير كل اتاق تعاون كشوردر جمع مديران اتحاديه هاي تعاوني فرش كشور با بيان اين مطلب افزود: متا سفانه صادرات فرش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد كاهش را نشان مي دهد .



وي گفت: درحال حاضربه دليل كم توجهي به سليقه بازارمصرف ، عدم بهره گيري از اطلاعات و دانش روز و كاهش سهم صادرات فرش درجهان ، توليد صادرات صنعت فرش كشورجايگاه اول خود را از دست داده و ايران را دررديف كشورهاي متوسط صنعت فرش قرار داده است .



دبير كل اتاق تعاون كشور با اشاره به ورود افراد غير متخصص درصنعت فرش ودر نتيجه متضررشدن اين صنعت گفت: همچنين عدم استقبال از تاسيس مجتمع هاي متمركز قاليبافي و مشكلات كارگران مانند بيمه و مهاجرت روستاييان ، صنعت فرش كشور را در معرض ركود قرار داده است .



وي با اشاره به راهكارهاي مناسب براي افزايش بازار صادرات فرش كشور تصريح كرد: آسان تر سازي قوانين صادرات ، هدايت بخشي از حمايتهاي مالي دولت براي بازاريابي ، تبليغات گسترده از اين صنعت در بازارهاي هدف ، كمك به حل مشكل بيمه قاليبافان و حمايت مالي از تاسيس مجمتع هاي قاليبافي توسط دولت مي تواند موجب رونق مجدد صادرات فرش كشور مي شود .