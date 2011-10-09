به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری جشنواره‌های قرآنی در سطح کشور باعث ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه می‌شود و اگر این امر همراه با آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.



وی با اشاره به اینکه قرآن، کتاب آسمانی و کامل‌ترین کتابی است که به انسان وحی شده است، افزود: اگر این کتاب مقدس هرچه بیشتر مورد توجه اولیاء تعلیم، تربیت و خانواده‌ها قرار گیرد، اثرات بسیار خوبی در ترویج اندیشه‌های قرآنی خواهد داشت.



رئوفی نژاد کشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در قالب ایجاد رقابت سالم و تأثیرپذیری امور انجام شده در خصوص افزایش بصیرت جوانان را مهم‌ترین هدف این همایش عنوان کرد و ادامه داد: انس گرفتن جوانان با مساجد، مرتبط بودن این افراد با امور فرهنگی و مسجدی و شرکت در مسابقات فرهنگی موجب ارتقاء و افزایش سطح بصیرت جوانان خواهد شد.



استاندار زنجان با اشاره به اینکه مساجد پایگاه اصلی مسلمانان در بخش‌های مختلف دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند، یادآور شد: مساجد از صدر اسلام این کارکرد را داشته‌اند و همین رویکرد در نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.



وی افزود: مساجد در واقع پایگاه و محور اصلی مسلمانان به ویژه نسل جوان و نوجوانانی است که می‌خواهند زندگی‌شان را بر پایه معنویت بنا کنند و اسلام هم تأکید زیادی روی این مسئله داشته است.



رئوفی‌نژاد، ادامه داد: در واقع نقش محوری مساجد در همه بخش‌ها از جمله توسعه معنویت، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تربیت نرم‌افزاری جوانان باید مورد توجه جدی مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.



وی با بیان اینکه مساجد بهترین مکان در جهت تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان و ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه هستند، افزود: تجهیز و سرمایه‌گذاری در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد می‌تواند در این رابطه تأثیرگذار باشد.



استاندار زنجان، کارکرد مسجد را در پرورش نیروهاى متعهد، از دیگر نقش‌هاى اجتماعى و سیاسى مساجد عنوان کرد و گفت: حکومت اسلامى نیازمند این نیروهای متعهد است زیرا مسجد، بار هدایت فکرى و تربیتى نیروهاى جامعه را بر دوش دارد.



رئوفی‌نژاد یادآور شد: در سایه رفت و آمد به مسجد، خلق و خو‌ها و آداب و منش‌هاى افراد تا حد زیادى آشکار مى‌شود و این شناسایى در روابط افراد با یکدیگر سازنده و مؤثر است. همچنین حاکمیت اسلامى نیز مى‌تواند از این رهگذر، نیروهاى متعهد و مورد نیاز خود را بشناسد زیرا مسجد بستر مناسبى براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر است.



وی با بیان اینکه حضور قرآن در عرصه‌های مختلف زندگی بشر اثرات خوبی را به همراه دارد افزود: قطعاً یکی از برکات جشنواره مدهامتان ایجاد انس و الفت جوانان و نوجوانان با قرآن کریم است، لذا باید به بحث تفسیر و تدبر در قرآن بیش از پیش توجه شود و فعالیت‌های قرآنی با شتاب بیشتری پیش رود.



استاندار زنجان گفت: محافل انس با قرآن به خصوص اگر با حضور قاریان و فعالان ممتاز استانی و حتی کشوری برگزار شود، تأثیر بسیار خوبی در جهت جذب جوانان و نوجوانان به مساجد خواهد داشت.