صدور 915 پروانه استاندارد معتبر در البرز طی شش ماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعادتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: طی شش ماه اول سال جاری، تعداد نمونه های مورد آزمون در آزمایشگاه های مربوطه در البرز 524 مورد بوده است.

وی ادامه داد: تعداد صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار نیز چهار مورد بوده و این امور در راستای ارتقای استاندارد و کیفیت صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز ادامه داد: تعداد واحدهای غیرفعال تحت پوشش استاندارد اجباری نیز طی مدت زمان یادشده در استان البرز، 57 مورد بوده است.

وی عنوان کرد: طی مدت یادشده 14 مورد تمدید پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در استان البرز صورت گرفته و این امر، تکمیل کننده صدور پروانه های جدید در این زمینه است.

تعداد آزمایشگاه های همکار 60 مورد است

این مسئول یادآور شد: تعداد آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز، 60 مورد است و 12 مورد نیز در حال گذراندن مراحل ممیزی هستند.

سعادتی گفت: تعداد شش ماه اول امسال، تعداد گواهی نامه های COC صادر شده مربوط به البرز، 518 مورد و تعداد نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه های همکار نیز هزار و 692 مورد بوده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز عنوان کرد: گواهی نامه های COC مربوط به ورود کالا به کشور است.

این مسئول بیان کرد: تعداد واحدهای خدماتی، واحدهای تولیدی طلا و تعداد بازرسی از جایگاه های عرضه بنزین در البرز نیز طی مدت یادشده به ترتیب، 28، 12 و 50 بوده است.

745 مورد بازرسی از نازلهای سوخت صورت گرفت

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز اضافه کرد: همچنین طی مدت یادشده، 745 مورد بازرسی از نازلهای سوخت صورت گرفته و تعداد بازرسی از باسکولهای سنگین ثابت نیز 37 مورد بوده است.

سعادتی افزود: در شش ماه اول امسال، 23 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مرتبط با اوزان و مقیاسها در البرز صورت گرفته ضمن اینکه امور یادشده در راستای ارتقای کیفیت و استانداردسازی انجام شد.