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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

سعادتی خبر داد:

صدور 915 پروانه استاندارد معتبر در البرز طی شش ماه

صدور 915 پروانه استاندارد معتبر در البرز طی شش ماه

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز از صدور 915 پروانه استاندارد معتبر در البرز طی شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعادتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: طی شش ماه اول سال جاری، تعداد نمونه های مورد آزمون در آزمایشگاه های مربوطه در البرز 524 مورد بوده است.

وی ادامه داد: تعداد صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار نیز چهار مورد بوده و این امور در راستای ارتقای استاندارد و کیفیت صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز ادامه داد: تعداد واحدهای غیرفعال تحت پوشش استاندارد اجباری نیز طی مدت زمان یادشده در استان البرز، 57 مورد بوده است.

وی عنوان کرد: طی مدت یادشده 14 مورد تمدید پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در استان البرز صورت گرفته و این امر، تکمیل کننده صدور پروانه های جدید در این زمینه است.

تعداد آزمایشگاه های همکار 60 مورد است

این مسئول یادآور شد: تعداد آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز، 60 مورد است و 12 مورد نیز در حال گذراندن مراحل ممیزی هستند.

سعادتی گفت: تعداد شش ماه اول امسال، تعداد گواهی نامه های COC صادر شده مربوط به البرز، 518 مورد و تعداد نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه های همکار نیز هزار و 692 مورد بوده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز عنوان کرد: گواهی نامه های COC مربوط به ورود کالا به کشور است. 

این مسئول بیان کرد: تعداد واحدهای خدماتی، واحدهای تولیدی طلا و تعداد بازرسی از جایگاه های عرضه بنزین در البرز نیز طی مدت یادشده به ترتیب، 28، 12 و 50 بوده است.

 745 مورد بازرسی از نازلهای سوخت صورت گرفت

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز اضافه کرد: همچنین طی مدت یادشده، 745 مورد بازرسی از نازلهای سوخت صورت گرفته و تعداد بازرسی از باسکولهای سنگین ثابت نیز 37 مورد بوده است.

سعادتی افزود: در شش ماه اول امسال، 23 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مرتبط با اوزان و مقیاسها در البرز صورت گرفته ضمن اینکه امور یادشده در راستای ارتقای کیفیت و استانداردسازی انجام شد.

کد مطلب 1428534

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