جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی سال 83 دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان، معاونین آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالن اجتماعات مجتمع پردیس گلدشت این دانشگاه برگزار شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این مراسم خطاب به فارغ التحصیلان اظهار داشت: امروز که شما دوره پزشکی عمومی را با موفقیت طی کرده اید رسالتی سنگین بر دوش شما گذاشته می شود.

علیرضا آذرگون بیان داشت: تأمین سلامت آحاد جامعه که از ظرافت، حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است از این پس بر عهده شما قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: شما با سوگندی که یاد خواهید کرد با به کار بستن دانسته های خود و رعایت آموزه های اخلاق اسلامی، باید نهایت تلاش و جدیت را در انجام این رسالت خطیر داشته باشید.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تاکید کرد: شما دانشجویان فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی باید همواره با مطالعه مستمر، یافته های جدید علمی را نیز در حرفه خود بکار ببندید.

مسئول دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان لرستان نیز در ادامه این مراسم گفت: پایان دوره پزشکی عمومی را نباید فراغت از تحصیل تلقی کرد بلکه باید از آن به عنوان موفقیت تحصیلی یاد شود.

حجت الاسلام سید محمد طاهری ادامه داد: پزشکان جوان باید با ادامه تحصیل در رشته تخصصی برای ارتقاء تحصیل در این رشته تحصیلی همت کرده و تنها خدمت به مردم شریف کشور خود را سرلوحه کار قرار دهند.

وی یادآور شد: فارغ التحصیلان پزشکی ما باید خداوند متعال را در انجام رسالت سنگین تأمین سلامت جامعه بر همه اعمال و رفتار خود در این حرفه مقدس شاهد و ناظر بدانند تا از تمایل به مادی گری و غرق شدن در مادیات در این حرفه مصون باشند.

بنابراین گزارش، در پایان این مراسم دانشجویان فارغ التحصیل با اهداء لوح سپاس و تقدیم شاخه گل از تلاش چندین ساله اساتید خود در دوران تحصیل قدردانی کرده و سپس به صورت دسته جمعی، سوگند نامه پزشکی را با همراهی دکتر رضا لطفی رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد قرائت کردند.