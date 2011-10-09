700 نفر کار سرشماری نفوس و مسکن خرم آباد را انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین بختیاری در جمع عوامل سرشماری و نفوس مسکن شهرستان خرم آباد اظهار داشت: بیش از 700 نفر در قالب عوامل اجرایی و ستادی کار سرشماری نفوس و مسکن سال 90 را در این شهرستان انجام می دهند.

وی با بیان اینکه کار سرشماری نفوس و مسکن شهرستان خرم آباد نیز همزمان با سراسر کشور دوم آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد، عنوان کرد: تا قبل از اجرای این سرشماری دو دوره کلاس آموزشی سرشماری در خرم آباد برگزار شده است.

سرپرست فرمانداری خرم آباد با اشاره به اینکه همچنین سومین دوره آموزشی و بازبینی اطلاعات در این شهرستان آغاز شده است، ادامه داد: این بازبینی اطلاعات در دو مرکز خواهران و برداران در حال انجام است.

بختیاری یادآور شد: از تعداد 700 نفر عوامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خرم آباد 490 نفر مامور سرشماری و مابقی کارهای ستادی و اجرایی را انجام خواهند داد.