طرح ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت بیشتری اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نور الله طبرسی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی مازندران اظهار داشت: یکی از اصول مهم اجتماعی در اسلام، نیروی انتظامی است.

وی افزود: نیروی انتظامی باید در کنار امنیت اجتماعی، امنیت قضایی را برای جامعه ایجاد تا آسایش و امنیت برای همگان مشهود باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مظهر اقتدار، آرامش و امنیت در جامعه است، تصریح کرد: ماموران این نهاد مقدس قدر شغل خود را بدانند و در پاسداری از مرزهای این سرزمین جدیت داشته باشند.



طبرسی با بیان اینکه نیروی انتظامی دارای 9 هزار نیروی منضبط است، یادآور شد: انضباط نیروی انتظامی باید سرلوحه فعالیتهای نهادهای اجرایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر حفظ روحیه تقوا در فعالیتهای امنیتی و انتظامی پلیس، افزود: نیروهای مقتدر انتظامی با تمام توان نسبت به اجرای طرح امنیت اخلاقی تلاش کنند.

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی، فرمانده انتظامی مازندران با تاکید بر تقویت حضور پلیس در مساجد برای بازگو کردن آسیب های اجتماعی، اظهارداشت: امنیت و انضباط در جامعه با مشارکت توامان مردم و پلیس صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تذکرات علمای دین، راهگشای ماموریت های پلیس خواهد بود، افزود: با اصلاح بی نظمی، جامعه اصلاح خواهد شد.