110 مصوبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان که به ریاست استاندار لرستان در محل استانداری برگزار شد، 89 مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و 21 مصوبه کارگروه بانوان و خانواده با تایید اعضای این شورا به تصویب رسید.

اختصاص 50 میلیارد تومان از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده به پتروشیمی خرم آباد، اختصاص 22.5میلیارد تومان به شهرک صنوف آلاینده خرم آباد، تصویب سه طرح صنعتی با مجموع تسهیلات 8500 میلیون ریال و با ایجاد اشتغال 25 فرصت شغلی از جمله این مصوبات بود.

همچنین تصویب 10 طرح کشاورزی در زمینه‌های مرغداری گوشتی، گلخانه، پرورش ماهی، قارچ و پروار بندی در مجموع با تسهیلات 11 هزار و 150 میلیون ریال و با ایجاد اشتغال 17 نفر و تثبیت 16 فرصت شغلی، اختصاص 1500 میلیون ریال تسهیلات به پنج طرح فن آوری با ایجاد 72 نفر فرصت شغلی جدید و ایجاد سیمان خرم آباد که تسهیلات مرحله دوم آن مصوب شده و با تسهیلات 500 میلیارد ریالی که 400 میلیارد ریال سرمایه ثابت و 100 میلیارد ریال سرمایه در گردش دارد و 370 نفر فرصت شغلی ایجاد می کند از جمله این مصوبات است.

بنابر این گزارش، همچنین 21 مصوبه کارگروه بانوان و خانواده همچون تشکیل اتاق فکر، به روز کردن بانک‌ جامع اطلاعاتی زنان نخبه، تصویب طرح آموزشی و پژوهشی، ارائه خدمات اجتماعی به زنان مطلقه و فرزندان طلاق، تشکیل کمیته بانوان مشاغل آزاد و برگزاری کارگاههای آموزشی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دیگر مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان بود.