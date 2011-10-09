فتوت از منظر حضرت علی (ع) اساس فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی شاخصه های هنر اسلامی در ایران با حضور اندیشمندان و اساتید عصر یکشنبه در فرهنگستان هنر برگزار شد.

در این نشست مختار علیزاده معاون پژوهشی و برنامه ریزی فرهنگستان هنر به بررسی موضوع تفاوت حکمت هنر و فلسفه هنر در اسلام پرداخت و گفت: افلاطون مؤسس فلسفه و متافیزیک است. برخی او را حکیم الهی می دانند. از زمان او تا دوران کنونی حکمت و فلسفه تحویل به یکدیگر می کنند، حکمت نوعی تذکر و یادآوری است.

وی با اشاره به اینکه حکمت مورد نظر او در این سخنرانی حکمت امیرالمومنین است گفت: این حکمت با حکمتی که هگل، هایدگر، گادامر، سهروردی، ملاصدرا و یا حکمتی که مرحوم علامه طباطبایی گفته باشند متفاوت است. هیچ کس جز یک نفر که عبدالرضا کمال الدین کاشانی صاحب کتاب اصطلاحات صوفیه است از این حکمت سخن نگفته است.

علیزاده افزود:‌ امیرالمومنین در قولی فرموند که فتوت بر 4 فضیلت استوار است. این 4 فضیلت از دیدگاه امیرالمومنین عبارتند از : عفت، شجاعت، حکمت و عدالت. باید توجه داشت که افلاطون هم از این فضایل نام برده است اما او بر اساس فلسفه این فضایل را تبیین کرده است اما امیرالمومنین بر اساس اسلام آنها را بیان کرده است.

وی با اشاره به اینکه گادامر می گوید فرهنگ ما فلسفه است تصریح کرد: حال سئوال این است که فرهنگ مسلمانان چیست، آیا فلسفه است یا چیز دیگر. امیرالمومنین در پاسخ به این سؤال می گوید فتوت اساس فرهنگ است و آن را به معنای ظهور نور فطرت می داند.

معاون پژوهشی و برنامه ریزی فرهنگستان هنر در ادامه افزود: وقتی به حکمت توجه می کنیم حکمت از اساس فتوت است و به معنای این است که دو پایه و دو اصل سبب می شود تا حکمت تحقق پیدا کند یکی صدق و صداقت و دیگری هدایت.

علیزاده یادآور شد: حکمت امیرالمومنین حکمتی نیست که در دانشگاهها می خوانیم و این حکمت به یک معنا صدق است. حکمت ، سخن امیرالمومنین است.

وی در پایان تصریح کرد: حقیقت هنر اسلامی که مظهری از مظاهر حق است این است که میان ذات حق با حقیقت هنر اسلامی نسبت خاصی وجود دارد و این نسبت خاص اسم است و در عین حال این نسبت مستلزم صفت است و بنا بر این میان ذات و صفت الله را اسم می گویند برای اینکه به هنر اسلامی توجه کرد باید اسم الله را یاد کرد.

در ادامه این نشست دکتر سهیلا نجم سرپرست پژوهشکده هنر به بررسی موضوع ادامه مناقب خوانی و فضایل خوانی در آیین نمایشی- نمادین سخنوری پرداخت و گفت: مناقب خوانان شیعی مذهب با اعتقاد به جانشینی و امامت بلافصل حضرت علی (ع) پس از پیامبر سلام (ص) در مدح خصایل و اعمال بی مانند حضرت علی و عواید شیعه در اماکن عمومی، قصه ها و مدیحه هایی به شعر می خواندند.

وی تصریح کرد: در مقابل آنها فضایل خوانان هم در مدح سه خلیفه عمر، عثمان و ابوبکر اشعاری می خواندند و قصه هایی نقل می کردند، هر چند به عبارتی مداحان ادامه دهنده کار مناقب خوانان به شمار می آیند اما مهمترین رسم نمایشی یعنی بازمانده مبارزه بین مناقب خوانان و فضایل خوانان، مراسم آیینی - نمایشی "سخنوری" است.

سرپرست پژوهشکده هنر افزود: زیرا پس از رسمیت مذهب شیعه که فضایل خوانی از میان رفت این رقابت نمایشی بر سر یک مضمون واحد مذهبی یعنی مدح اولیای مذهبی شیعه در شکلی نمایشی نمادین و ادبی آن تحول و تجلی یافت.

وی افزود:‌ مراسم سخنوری که از انواع نقالی مذهبی در ایران به شمار می آید خاص ایرانیان و محصول روح هنرپرور و ذوق شاعرانه مردم این دیار است که متاسفانه در پی تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی به تدریج به دست فراموشی سپرده شده است.