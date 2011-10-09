افتتاح درمانگاه ثابت هلال احمر ایران در موگادیشو سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختمان درمانگاه مرکزی جمعیت هلال‌احمر ایران شانزدهم مهر در شهر موگادیشو پایتخت سومالی افتتاح شد. جمعیت هلال احمر پیش از این نیز اقدام به برپایی شش کمپ درمانی در سومالی کرده بود.

همچنین تعداد اردوگاه‌های اسکان اضطراری، تغذیه و درمان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در سومالی به پانزده اردوگاه افزایش یافت. اکنون بیش از ده هزار نفر از مردم قحطی‌زده سومالی در این اردوگاه‌ها تحت خدمات اسکان و تغذیه جمعیت هلال‌احمر قرار دارند.

فردا (18 مهر) یک تیم 10 نفره متشکل از امدادگران و پزشکان داوطلب جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی عازم سومالی می‌شود. از زمان آغاز خدمات بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران در سومالی این پنجمین تیم امدادی و درمانی جمعیت هلال‌احمر است که به این کشور اعزام می‌شود.