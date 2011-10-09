شکست ناتو در طولانی ترین جنگ تاریخچه آمریکا از زمان ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "دی ولت"، "هارالد کوجات" یکی از ژنرالهای سابق ارتش آلمان در گفتگو با "میتل دویچه سایتونگ" ده سال پس از شروع عملیات نظامی غرب در افغانستان این جنگ را شکست خورده ارزیابی کرد و اظهار داشت البته این عملیات در راستای همبستگی با ایالات متحده به خوبی عمل کرد، اما اگر ما هدف از این عملیات را برقراری ثبات و پایداری در این منطقه ارزیابی کنیم باید آن را شکست خورده بدانیم.

وی همچنین اعلام کرد اگر ما از افغانستان خارج شویم طالبان در مدت چند ماه بار دیگر قدرت در این کشور را در دست خواهد گرفت.

"اگون رامس" یکی از ژنرالهای سابق ناتو نیز با انتقاد شدید از اقدامات غرب برای بازسازی افغانستان گفته است این غیر قابل تحمل است که ما هیچ تصمیم سیاسی را برای افغانستان مد نظر قرار ندادیم.

"رامس" همچنین با انتقاد شدید از نبود هماهنگی بین سازمانها و گروههای مختلف بین المللی شرکت کننده در جنگ افغانستان نارضایتی خود را از عملیات نظامی آلمان در افغانستان ابراز داشت و خاطر نشان کرد : ما آلمانیها همواره از امنیت شبکه ای صحبت می کنیم، اما اینکه آیا خود به آن عمل می کنیم جای سئوال دارد.

"دی ولت" در بخش دیگری از گزارش خود نوشت : کاخ سفید هیج تشریفاتی را برای دهمین سالگرد شروع جنگ افغانستان در نظر نگرفت. اوباما نیز تمایلی نداشت تا به این مسئله بپردازد. جنگ در افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخچه آمریکا از زمان جنگ ویتنام است.

این جنگ در 7 اکتبر 2001 با حمله هوایی آمریکا و انگلیس به پایتخت کابل آغاز شد. آمریکا در آن زمان اعلام کرد که القاعده در افغانستان مسئول حملات تروریستی 11 سپتامبر است.

دی ولت در ادامه نوشت : این در حالی است که ده سال بعد از شروع این جنگ هنوز هیچ صلح و امنیت و آرامشی در این کشور وجود ندارد و حکومت افغانستان نیز آمادگی برای عقب نشینی نظامیان خارجی را نداشته و ترس و نگرانی درباره بازگشت مجدد جنگهای شهروندی در این کشور وجود دارد.

